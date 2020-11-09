警破創新金融科技賭博集團　拘22人包括主腦　半年收5億賭款

警方過去周末（7日及8日）展開「月盾行動」，打擊一個創新金融科技，包括虛擬銀行及轉數快，經營網上賭博及清洗黑錢的犯罪集團，拘捕22人，包括1名犯罪集團主腦及5名犯罪集團骨幹成員，並凍結逾1000萬資產。警方表示，犯罪集團使用嶄新營運模式，透過境外設立賭博網站，提供包括體育賽事、賽馬及網上賭場等非法賭博服務，租用大角咀高尚住宅區單位作為投注中心，自5月開始招攬他人於本地虛擬銀行開設大量傀儡銀行戶口，作為收受賭注工具，至今收受逾5億港幣賭注。

警方過去周末（7日及8日）展開「月盾行動」，打擊一個創新金融科技，包括虛擬銀行及轉數快，經營網上賭博及清洗黑錢的犯罪集團，拘捕22人。（林振華攝）

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設境外賭博網站 利用虛擬銀行帳戶及轉數快收賭注、洗黑錢

網罪科近月透過在網上搜集情報及分析，發現一個犯罪集團透過境外設立賭博網站，向本港市民提供3項主要賭博服務，包括體育賽事，例如足球、籃球及排球等，及各地賽馬及網上賭場，並利用虛擬銀行帳戶及轉數快收受賭注及洗黑錢，犯罪集團採用嶄新營運模式，試圖逃避警方追查。

警方表示，集團骨幹成員自五月開始，招攬及唆使他人在本地虛擬銀行開設大量傀儡銀行戶口，作為收受賭注工具，成員主要在深水埗區招攬無業人士，以數百至數千元作報酬，將他們帶到餐廳、酒店或私家車內開設戶口，其後即時更改登入密碼，以取得戶口控制權。其後成員透過網上遊戲平台、網上討論區及社交媒體，例如Telegram及Whatsapp等招攬賭客，並提供賭博貼士，以吸引賭客投注。

租用大角高尚住宅單位作投注中心 半年收逾5億賭注

犯罪集團為掩人耳目，租用大角咀3個保安嚴密的高尚住宅區單位作為投注中心，成員在內營運業務，包括招攬賭客、收受賭注及處理犯罪得益。又在一間本地找換店購買大量預付卡、利用虛擬銀行傀儡戶口及轉數快系統，作為「洗黑錢」工具，並將黑錢購買名錶、名車。警方初步估算，犯罪集團在過去數月收受逾5億元港幣賭注。

拘17男5女 凍結千萬資產

過去兩天，網罪科、毒品調查科財富調查組及西九龍刑事總部展開「月盾」拘捕行動，突擊搜查全港多個住宅同地點，共拘捕為17男5女，年齡介乎21至67歲，包括1名犯罪集團主腦及5名犯罪集團骨幹成員，涉嫌「串謀收受賭注」或「收受賭注」；其餘15名虛擬銀行戶口持有人及1名找換店東主，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（洗黑錢），所有被捕人士仍被扣留調查。

行動中，警方檢獲約340萬港幣現金、5隻總值約100萬元港幣的名貴手錶、一架名貴房車、11部電腦、84部智能電話、214張預付卡、一批銀行提款卡及文件作進一步調查，警方凍結犯罪集團共逾1000萬港幣資產。

網絡安全及科技罪案調查科總警司羅越榮表示，警方相信「月盾行動」成功瓦解本港首個利用新興金融科技收受賭注及進行「洗黑錢」犯罪集團，拘捕行動仍在進行中，不排除更多人被捕。