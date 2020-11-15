航拍搜救隊︱攀山越嶺救逾千失機　疫下求助暴增三成

新冠肺炎疫情下，巿民無法出國外遊，每逢假日本港各大山頭郊野都人頭湧湧，成立4年的航拍搜救隊尋回逾千「失事」航拍機，隊長Diaz指疫情下不少人到郊區遊玩兼航拍，意外率亦增多，搜救隊今年接獲的求助個案大增三成，成為疫市奇況，天氣晴朗日子「每日都會有一單Case。」 搜救地點往往需要攀山越嶺才能抵達，團隊曾到山崖﹑泥沼搜索，亦曾遠赴挪威尋找失機。Diaz指多數墜機地點均在郊區，「炒機」原因各式各樣，當中大帽山雷達站更是「航拍機墳場」，「淨係圍住天文台個波波都起碼有一百幾十單」。

平日南生圍雖未如假日般遊人肩摩轂擊，然而前來航拍﹑放模型飛機的人仍連接不斷，一架剛降落另一架又起飛。《香港01》直擊搜救隊出動，「要再高多一個樹椏」﹑「畀條黃繩你再掛埋繩梯上去」﹑「黃繩係咪準備好？」隊員話音此起彼落， 拋過數十次豆袋繩索，有人攀上樹，隊友在地面接應支援，終於成功將卡在20米高樹椏上的航拍機救出，整個過程歷時超過2小時。

搜救隊拋過數十次豆袋繩索，再出動隊員攀樹後，終於成功救機。（陳蕾蕾攝）

疫下求助增三成 四年救逾千航拍機

隊長Diaz透露，以往長假期後求助個案方會暴增，今年新冠疫情影響下，市民無法出外旅遊，加上早前不少公司實施在家工作政策，不少人到郊外遊玩，「好多人買返嚟想去旅行影下相﹑拍下片，唔可以玩唯有喺香港玩。」他指本年度接獲的求助個案大增三成，「好似呢段時間持續好天，差唔多每日都會有一單Case」，今年以來已有逾200宗求助，Diaz表示，所有隊員本身均有正職，每次出動要視乎情況派人救機，至於收費則按難度而定，由數百至數千元不等。

航拍搜救隊現有6名隊員，隊員均擁有多年深厚的山藝知識，Diaz稱自己數年前剛接觸航拍機時，曾在鳳凰山擎天峽失手將航拍機「炒崖」，數天後與友人游繩130米而下﹑即幾近40層樓的高度，終於在山崖成功救回航拍機。「拯救」片段其後在網上廣傳，向他們求助個案越來越多，促使成立「航拍搜救隊」專頁，建隊短短4年間，已成功救回逾千架航拍機。

搜救隊裝備眾多，以便應用於不同搜救場合，包括用山野搜救多數攜同攀樹繩﹑鎖扣﹑安全帶﹑安全網﹑手套﹑豆袋繩索，而出海﹑沼澤等地則要用到漁夫裝，氧氣樽，至於神棍除了可以測量高度，亦可輔助將航拍機推落至安全網。（黃偉民攝）

大帽山雷達站成墜機熱點

航拍機失事地點有山頭野嶺、懸崖峭壁，就算是巿區大樹上，都是不輕易抵達的。攀山涉水是搜救隊出動的基本動作，4年間他們曾攀石﹑游繩、爬樹甚至潛水。Diaz表示，墜機地點多數位於郊區，最常見的情況是航拍機失去電力逼降、飛行至視野無法看見的位置後失蹤，最終「炒樹撞山」。眾多失事地點中，大帽山可說是航拍機的「墳場」，亦是搜救隊最常見接獲求助地方，因為不少遊人喜歡航拍天文台雷達站，但上址風勢大，容易影響航拍機，4年來搜救隊在大帽山接獲求助個案已超過300宗，直言「淨係圍住天文台個波波都起碼有一百幾十單」。

↓ ↓ ↓ 航拍搜救隊南生圍救機全過程↓ ↓ ↓

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除了搜救航拍機，搜救隊在進行任務過程中亦曾拾獲各式各樣的失物。早前成員在馬鞍山划艇出海尋找墮海航拍機時，意外在海底拾獲一部IPhone，當時防水袋仍然完好無缺，手機仍然運作如常。搜救隊根據電話紀錄聯絡上失主，對方難以相信，最終Diaz親手將手機交還到失主，並沒有收取任何報酬，有關事件在網上廣傳，成為一時熱話。Diaz則謙稱﹕「呢啲純粹唔係人哋委托，只係路不拾遺。」

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起飛前應檢查環境避免炒機

疫情下求助個案大增，Diaz提醒用家起飛前應先判斷位置是否合適﹑檢查周遭障礙物，同時留意風速﹑返航高度及航拍機的電力，避免出現「炒樹」﹑「撞山」的情況。另外，用家亦應小心留意香港的禁飛區，避免到法例禁止的地方飛行。