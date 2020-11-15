航拍搜救隊︱遠赴挪威森林急流旁游繩　尋回2個月前失事航拍機　

航拍搜救隊4年間曾救逾千拍機，翻越過大小的山嶺，更曾衝出香港遠到內地﹑台灣等地救機，當中到挪威的經歷最為深刻。去年6月他們接獲一名香港Youtuber求助，稱在挪威旅行期間，航拍機意外墜落在森林內。由於航拍機內保存珍貴的旅行影像，機主不惜代價尋求協助，搜救隊2名成員阿俊及留長，2個月後各帶上20公斤的行裝，翻山越嶺到挪威森林搜救，過程殊不簡單，2人最終尋回墜於森林急流旁的航拍機，成功救回影片完成任務，累積經驗之餘亦有滿足感。

團隊去年6月接獲一名香港Youtuber的求助，對方在挪威旅行來到尾聲時，航拍機意外墜落在熱門景點Latefossen瀑布的森林裡，因為機主在意外前一日曾攀山越嶺到Trolltunga（惡魔之舌），用航拍機拍下的珍貴影像，直言「即使再去都未必係拍返當時嘅心情」，於是不惜成本尋找香港搜救隊求助。

搜救隊經商議後，評估成功機會有八成，團隊成員「阿俊」及「留長」於8月出發，展開為期5天的救機之旅。他們每人帶上20公斤的行裝，包括航拍機﹑繩索﹑禦寒衣物等等便起行。阿俊坦言出發前對當地的山形地勢並不熟悉，「純粹靠Google Map﹑外國行山App參考。」到達挪威首都奧斯陸後（Oslo），仍要駕駛8小時才抵達鄰近失事地點的小鎮奧達（Odda），惟當日天氣欠佳，仍需要等待翌日才可以開展任務。

急流旁斜坡游繩

由於無法完全確認墜機地點，2人曾推測航拍機卡在樹木上，他們在森林搜尋花耗了大半天的時間 ，攀上樹上亦遍尋不果，最後估計航拍機可能跌落一斜坡下，2人決定游繩至斜坡底搜索，結果發現航拍機蹤影，但該斜坡旁邊十數米便是急湍河流，地勢險要，留長直指「當時如果隻機再出少少就會跌落河邊」，2人於是一前一後互相照應，小心翼翼前進，最後將航拍機救回，過程艱辛，但事後回味。留長憶述通知失主喜訊時，對方非常感激，「失而復得好難得，佢架機仲要係挪威千里迢迢搵返！」他們透露，這次遠征北歐救機之旅，連機票食宿，收費約2萬多元。

2人稱是次行動為他們帶來非常大的成功感，阿俊形容航拍搜救猶如發掘新地圖，「有啲航拍機會跌入我哋都未去過嘅地方」，而留長則指「我哋有鋪癮，鐘意周圍探索」，參與航拍搜救正正可滿足自己的好奇心。

Latefossen是位於挪威西部奧達市附近的瀑布，由兩條獨立的溪流形成，由中間一塊大石將其分流，瀑布總高度約為165米，景點每年都吸引不少遊人到訪。而「惡魔之舌」則位於Ringedalsvatnet 湖上的懸崖，高度約 700 米，是冰川經歷一萬年侵蝕而形成，外型似舌頭延伸到空中。

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