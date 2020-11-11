男賊潛學校偷電線斷正　大埔爆竊案上升　泰亨村民自發巡邏衛家園

今日（11日）一名竊匪潛入粉嶺一間學校偷走鐵線，其間被警員截獲，涉入屋犯法罪被捕，案件交由大埔警區刑事調查隊跟進。 警方表示，大埔警區爆竊案上升，今年首兩季共錄得64宗爆竊案，第三季單季錄得47宗。大埔泰亨鄉上月發生連環爆竊案，損失最少24萬元財物，加上上周有一名爆竊匪以鐵筆擊傷一名村民，造成村民面部骨裂，村民人人自危，遂自發巡邏保衛家園，冀起阻嚇作用。

11月11日凌晨，一名男子爆竊沙頭角公路龍躍頭一間學校斷正，警方在其身上搜獲爆竊工具及電線等贓物。（余睿菁攝）

竊匪爆竊學校偷鐵線斷正 涉入屋犯法罪

警方於今日凌晨約1時接獲報案，指一名男子在沙頭角公路龍躍頭一間學校進行爆竊。上水分區特遣隊隊員接報趕到現場，發現一名企圖入屋爆竊的男子，追截約300米後，將該名53歲男子截停，在其身上搜獲爆竊工具及電線等贓物，經調查後，以入屋犯法罪將他拘捕，並扣留調查，案件交由大埔警區刑事調查隊第7隊跟進。

泰亨村長：近月發生九宗爆竊 村民自發巡邏

另外，泰亨村長文村長表示，泰亨近月發生9宗爆竊案，上月灰沙圍2間村屋遭連環爆竊，上周三，一名賊人潛入祠堂村一間村屋，並打傷戶主，約10個村民自發於工餘時間在村內巡邏，希望藉此起到阻嚇作用，減少爆竊案發生。文村長稱，成員會穿著背心及佩戴委員證以助其他村民識別，亦會帶備棍棒以防夜裡遇到惡犬。他強調若遇上賊人，成員只會報警求助「唔係對抗」、「唔會搵人冒險」。

對於村民自行巡邏一事，大埔警區助理指揮官（刑事）署理警司宋程慧表示，「以心為心，明白居民對爆竊案有一定程度的關注」，警方正透過警民關係組了解事情經過，至於指發生9宗爆竊案，數字仍待核實。

大埔警區助理指揮官（刑事）署理警司宋程慧表示，大埔警區在今年首兩季共錄得64宗爆竊案，第三季錄得47宗，就上升趨勢，警方會透過主動執法、重點巡邏及警民合進行打擊。（余睿菁攝）

大埔警區爆竊案上升 第三季錄得47宗

宋程慧稱，大埔警區在今年首兩季共錄得64宗爆竊案，第三季錄得47宗，就上升趨勢，警方會透過主動執法、重點巡邏及警民合進行打擊。大埔警區以情報主導打擊罪案，過去一年共偵破21宗爆竊案，包括上月19日在將軍澳邨拘捕由三人組成的犯罪團伙，他們涉及11宗發生在全港的村屋爆竊案，暫被控入屋犯法罪、襲警及非法入境等罪名。

宋程慧指，爆竊高風險地區包括市區三無大廈（無閘、無保安及無閉路電視）及搭有棚寓所，以及無鎖好門窗、無閉路電視及防盜設施的鄉郊村屋，警方會調配區內及警隊額外資源，包括緊急應變部隊、衝鋒隊及機動部隊等，不定時作針對性巡邏。警方呼籲市民出入、返工及用膳時間均要鎖好門窗，特別是黃昏及深夜時段，並積極考慮安裝警鐘及防盜措施等，防盜及有助警方追查兇徒，倘遇可疑人立即報案。宋程慧稱，「透過執法、防罪方面，我哋有信心將爆竊情況穩定落嚟。」