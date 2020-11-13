唐狗女Jinna失蹤一周被尋回　人狗重逢撲入主人懷中

上周四（5日），兩歲唐狗女Jinna在流浮山白泥生態保育農莊露營走失，主人Allen懸紅1萬元尋找愛犬。事隔一周終傳來喜訊，昨晚（12日）有熱心市民在元朗尋回Jinna，人狗重逢一刻，Jinna撲入Allen懷中，場面感人。 事後Allen更新社交平台，指有狗友放狗期間發現Jinna蹤影，在大批熱心人士協助下，於采葉庭附近由一名義工截獲Jinna。Allen指當時腦海一片空白，直至Jinna撲入其懷，「我先感覺到我嘅世界再次圓滿！」據悉，Jinna身上有傷，Allen接受《香港01》記者電話訪問時，表示當務之急是安顧好Jinna及作詳細檢查。

Allen在facebook確認喜訊，並指「今日，係Jinna原諒我嘅日子，係上天俾多次機會我去彌補嘅日子。」文中他表示，一位熟悉Jinna的狗友，帶同其愛犬Sonia散步期間，先由Sonia發現Jinna蹤影，但Jinna當時懷疑受驚，不斷向前衝跑走。該名狗友遂一直尾隨，及至耀民停車場一帶，在群組通報熱心人士，數十人瞬即響應及趕抵加入協助。

據了解，有人曾在高速公路發現Jinna，立即將其趕回路邊，最終在采葉庭附近，由一名駕車義工Erica發現Jinna，輕叫其名將其截獲，「Erica保持冷靜輕聲叫了一聲Jinna，之後Jinna停下回頭，Erica立刻蹲下再叫一聲Jinna，Jinna便擺尾靠近。」最後她將Jinna帶上車，前往與Allen會面。有人拍低人狗重逢一刻，可見Jinna撲入Allen懷中，多名狗友在場恭賀，部分人更喜極而泣，並稱：「佢（Jinna）瘦咗好多呀！」場面感人。

文中Allen憶述，當下內心非常忐忑，同時帶着悔疚，腦袋一片空白，「到Jinna認出我，撲埋嚟我度嘅時候，我先感覺到我嘅世界再次圓滿，失而復得嘅喜悅實在難以形容。」據了解，Jinna背上有兩個傷口，亦變瘦許多，故Allen喜悅同時非常擔憂，立即帶愛犬回家及安排求醫。Allen接受《香港01》記者電話訪問時，亦忙於處理Jinna的事，表示當務之急是安顧好Jinna及作詳細檢查。

Allen亦提及，有影片證實捉到Jinna是該名叫Erica的義工，故1萬元報酬將會捐給相關動物組織，並衷心感謝所有關注及提供協助的熱心市民，並承諾日後會好好照顧愛犬，「Jinna，爸爸以後會拖住你，保護你，直至行到生命盡頭。」

現時兩歲的Jinna在4個月大時，由Allen領養回家。上周四下午約4時，Allen帶同Jinna前往流浮山白泥生態保育農莊露營，並解開狗繩讓其奔跑，卻因此意外走失，當時Jinna掛有一條銀色P鏈、金色名牌及藍色繩子，Allen懸紅1萬元尋狗，引起迴響。