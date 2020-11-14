車Cam直擊｜瑪莎拉蒂炮彈飛車掃欄越線　凌空打「白鴿轉」撼兩車

黃大仙彩虹道凌晨發生驚險交通意外，網上流傳意外一刻車cam片段，片中所見，肇事的瑪莎拉蒂跑車，突然失控飛越欄杆至對面線。瑪莎拉蒂剷過一輛的士車頂，再撞及一輛紅頂小巴始停下。瑪莎拉蒂幾乎變成廢鐵，左前、左後車輪飛脫；的士車頂凹陷被壓扁、擋風玻璃爆裂，瑪莎拉蒂車上人士往慈雲山方向逃去無終。意外中，一名小巴司機、男乘客及的士司機受傷。警方正追尋涉案瑪莎拉蒂人等下落。

▼▼車Cam直擊驚險車禍連環圖▼▼

網上流傳意外一刻車cam片段，片中所見，肇事瑪莎拉蒂跑車沿彩虹道往慈雲山方向行駛，突然失控飛越至對面線。瑪莎拉蒂狂掃路中10多米分隔鐵欄，剷過一輛的士車頂，在半空狂打「白鴿轉」後，再撞及一輛紅頂小巴始停下。瑪莎拉蒂幾乎變成廢鐵，左前、左後車輪飛脫；的士更被鐵欄重擊，車頂凹陷被壓扁、擋風玻璃爆裂，被撞後溜至慢線，左車身鏟上行人路。

據了解，瑪莎拉蒂跑車上有至少兩名男子，他們似乎沒有大礙，自行下車，之後向慈雲山方向離開。小巴及的士則共有3人受輕傷，他們由救護車送院治理。據悉，受傷的小巴司機右腳受傷紅腫，其工作時間為晚上8時至早上8時，駕駛該路線已近20年，有多年駕駛經驗，駕駛態度良好。他接受治理後已出院。

瑪莎拉蒂剷過一輛的士車頂，再撞及一輛紅頂小巴始停下，其間有車輛零件飛出。（劉定安攝）

警方正追尋涉案瑪莎拉蒂人等下落及調查意外原因。據了解，肇事的瑪莎拉蒂黑色跑車於2012年出廠，當時市值約200萬元，車主姓楊。