石澳三豪宅遭連環爆竊　失487萬元財物包括勞力士、百達翡麗錶

今（21日）早上7時許，石澳山仔路一獨立屋的男戶主起床發現玻璃牆碎裂，屋內有搜掠痕跡、一片凌亂，懷疑遭爆竊。警方到場翻查附近閉路電視，並追緝涉案人士。經初步點算，戶主約461萬元的手錶及首飾、約15萬元港幣及約10萬元人民幣（約11萬港元）不見了。 警方調查時，發現石澳山仔路另有兩間獨立屋同被爆竊，其中一戶主點算後沒有財物損失，另一戶主損失仍在點算中。案件列作連環爆竊，交由東區警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。

據了解，10號獨立屋的男戶主與妻子昨檢查屋內保安措施後便睡覺，至早上6時許起床發現單位玻璃碎裂，於是報警。獨立屋內裝有閉路電視系統，據知單位的主人套房旁的工作間曾被爆竊，房內的抽屜及盒子都被翻出。戶主損失一套翡翠首飾套裝，包括1條項鍊及4隻戒指，以及6隻名錶包括勞力士、崑崙及百達翡麗，還有10萬元人民幣及15萬元港幣。據資料顯示，該屋由中發置業有限公司持有，公司董事則為翁澤坤及李妙常。

警方進一步調查後，發現附近另外兩間獨立屋同遭爆竊，包括12號獨立屋。12號屋經點算後，證實沒有財物損失。翻查資坪，該屋由「德成置業有限公司」於1971年以104萬元購入，該公司由30年代澳門賭王兼押業大王高可寧之家族創辦。

警方正追緝一名瘦身材的男賊人，他案發時身穿深色長袖上衣、深色運動褲及深色運動鞋，並攜有一個深色背囊。

石澳山仔路建有30多間獨立屋和8間排屋，有「神秘富豪村」之稱，不少屋主為低調富豪。