浪翠園三屍案｜抑鬱婦偕子女尋死　伏屍近一周　丈夫揭發激動送院

深井浪翠園發生倫常慘案，女戶主偕21歲長女及16歲孻子被揭伏屍家中。警方經調查後，懷疑三母子於上周六飲酒後，在主人房內疑因燒炭吸入過量一氧化碳亡。至今日丈夫登門尋找失聯多日的妻兒，始揭發事件，他情緒激動需留醫。三名死者屍身已發腫，沒有可疑外傷，相信死去5至6日。警方檢獲一封遺書，提及心情不好，想告一段落。 據了解，女戶主患有抑鬱症多年，與丈夫感情決裂，並提出離婚。丈夫兩個月前遷出，一對分別讀大學及中四的子女自九月起便沒有再上學。上周三丈夫曾聯絡妻子，表達想回家與家人同住的意願，惟有人不同意，雙方再起爭執，之後妻子便失聯，詎料最終妻兒三人自尋短見。

一名懷疑是男戶主的男子臥床送院，並以風衣遮住上半身。

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事發單位位於浪翠園三期10座，男戶主姓潘54歲，從事資訊科技行業；姓陸51歲妻子則為家庭主婦，患有抑鬱症。夫婦二人育有一對子女，分別是21歲長女，現為大學生，以及16歲就讀中四的孻仔。警方調查發現，兩人自9月起已沒有上課。

荃灣警區刑事總督察吳德南表示，潘男於兩個月前與妻子因感情問題而搬離上址，兩人間中有聯絡。他於上周三（11日）最後聯絡妻子，當時曾表達想回家與家人同住的意願，惟有人不同意，雙方曾發生爭執，之後妻子再沒有回覆及失聯。

今日（21日）中午12時47分，潘到上址欲探望妻兒，卻發現單位大門反鎖，感到不安遂報警求助。消防員到場破門而入，在主人房內發現三具開始腐化的屍體，分別是其妻子及一對子女，其中一人有蓋被，另外兩人沒有蓋被。三人衣服完整，沒有掙扎痕跡。男戶主大受打擊，被送往仁濟醫院留醫。警方檢獲一封遺書，相信是51歲女死者所寫，提及心情不好，想告一段落。

警方初步調查後發現，單位主人房及大門底罅隙皆攝有毛巾，防止氣體流出。主人房有一盤已燒完的炭，主人房的窗及窗簾全拉上，並在家中發現半包未用的炭。客廳有不同的酒，包括伏特加、啤酒、荔枝酒、咖啡酒，警方估計三人事前已飲用大量酒精，廁所亦有嘔吐物，相信案發時有人先用廚房石油氣爐燃點炭，然後搬入主人房。

法醫及政府化驗所化驗師到場調查，初步在屍身未有發現可疑外傷，估計三名死者已死去5至6日。警方調查所得，發現兩名女死者於上周六（14日）傍晚6時曾到附近超市購買食物後回家，當日下午他們沒再回覆其他任何人。鄰居亦在當日晚上起，發現涉案單位沒有再亮燈。警方估計，三人於上周六因燒炭在房內吸入過量一氧化碳致死，惟確實死因有待剖屍及毒理化驗報告。

教育局表示，對事件感到非常難過。局方已即時與案中該名中五學生的學校聯絡，得悉學校已啟動危機處理小組跟進事件，包括將會安排學校社工及教育心理學家，為有需要的學生及教職員提供支援及輔導。局方會繼續與學校保持聯繫，以提供適切支援。

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