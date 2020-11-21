浪翠園三屍案｜母患抑鬱與父感情糾紛　專家：做仔女好多方法關懷

今日（21日）深井浪翠園發生三屍命案，一名母親與一對分別16及21歲子女在家中喪命。警方表示，案中妻子及一對子女沒有掙扎痕跡，於房間內檢獲燒完的炭，在客廳中亦發現有不同的酒，估計三人事前曾飲用大量酒精。據了解，女戶主患有抑鬱症多年，與丈夫感情決裂，並主動提出離婚。 有專家表示，案中一對子女年紀較年長，若子女知道父母不開心，但不懂得安慰父母，可主動向專家尋求協助，「做仔女有好多方法表達關懷，可能陪爸媽睇醫生已有幫助」。他強調，若知道自己情緒不好，要先照顧自己，才可幫忙解決他人問題。

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警方表示，案中妻子及一對子女沒有掙扎痕跡，於房間內檢獲燒完的炭，在客廳中亦發現有不同的酒，估計三人事前曾飲用大量酒精。港大防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，今次案中一對子女年紀較年長，情況較罕見，惟一對子女是否曾與母親商討了結生命，仍有待警方調查。

他指，若子女知道父母不開心，但不懂得安慰父母，可主動向專家尋求協助，「做仔女有好多方法表達關懷，可能一齊陪爸媽睇醫生，仲有好多方法如打電話、APP解決情緒問題，呢啲對父母情緒已有幫助。」他亦強調，若知道自己情緒不好，要先照顧自己，才可解決問題。

警方表示，51歲死者有多年情緒病，與丈夫有感情磨擦，遺書透露心情不好，想告一段落。本月8日蘇屋邨荷花樓一單位，一名32歲母親疑攜同10歲子及6歲女尋死，三人吸入過量煤氣不治。對於月內發生第二宗倫常慘劇，葉兆輝嘆道：「情緒病儼如傳染病」。他指患情緒病並非罕見事，香港每6人就有1人有情緒病，除了醫藥上介入，亦要主動尋求他人抒緩情緒問題，「唔好覺得你都幫我唔到或唔想麻煩人，有好多人事前唔察覺自己有情緒問題。」他又希望大家了結生命前，深思對家人造成傷害。

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