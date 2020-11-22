王百羽、李軒朗涉交489萬虛假單據騙取公帑　王住所搜出仿製槍械

元朗區議員王百羽與九龍城區議員李軒朗本年9月合組團隊，出選立法會「超級區議會」議席，其後向選舉事務處申請489萬元資助，當中包括創作公司「U Made This」價值450萬元的捐贈。王、李及該公司前董事陳梓謙涉嫌串謀詐騙，今早（22日）被警方拘捕。警方於王住所檢獲大量仿製武器，包括25支仿製槍等，他另涉管有仿製火器及彈藥被捕。 警方表示，兩名候選人向選舉事務處提交虛假報價單及收據，藉此虛報選舉開支，騙取政府金錢；又指他們申報項目或個案金額大及超出預算。

周日下午3時48分，王百羽由數名警員押送至天恒邨恒麗樓議員辦事處搜查。（楊嘉朗攝）

+ 5 + 5 + 5

警方商業罪案調查科警司葉永林表示，警方早前接獲市民報案，投訴在本年立法會換屆選舉時，有候選人涉嫌提交虛假資料，虛報其選舉開支，藉此欺騙政府選舉資助。商業罪案調人員調查後，今日拘捕3名男子，介乎26至29歲，涉嫌串謀詐騙，包括兩名為選舉候選人，一名公司前董事。

報稱接受一公司前董事價值450萬元捐贈 向選舉事務處提供虛假文件騙取資助

葉永林說，兩名候選人涉嫌向選舉事務處提交選舉申報書，報稱接受公司前董事價值450萬元的捐贈，候選人其後向選舉事務處申請489萬元資助。根據法例，政府會向候選人發還全數款項，包括捐贈。警方有理由相信3名被捕人串謀製作虛假文書，包括報價單及收據，藉此虛報選舉開支，騙取政府金錢。有關候選人正處申報及申索階段，未取得政府資助，警方調查針對他們涉嫌提供虛假文件以作欺詐之用。

警指申報項目超出預算

葉永林稱，就事件作出深入調查，發現有關人士申報的項目或個案金額大及超出預算。被追問警方針對各項項目例如形象指導設預算時，葉永林回應指，調查仍在進行中，並將進入司法階段，不便透露證據及調查方向。

王百羽家中檢仿製武器 包括25支仿製槍

葉永林指，今日拘捕行動中檢獲一批文件、電腦及手提電腦，同時在其中一名29歲被捕人士家中檢獲大量仿製武器，包括一批仿製槍（8支長槍及17支手槍）、仿製彈藥及1把弓，該名被捕人士另涉管有仿製槍械及彈藥被捕。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。據悉，警方在王百羽家中檢獲武器。

根據選舉事務處公開的選舉開支申報，俗稱「超級區議會」的區議會（二）功能組別開支上限由上屆693.6萬元增加到760.2萬元。