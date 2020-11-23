王百羽李軒朗等三人獲准保釋　李強調從來無任何欺詐行為

九龍城區議員李軒朗、元朗區議員王百羽及「U Made This」前董事陳梓謙，昨（22日）涉嫌串謀詐騙被捕，通宵扣查一日後，3人今天先後獲准保釋候查。李下午約5時半離開警署，他稱以1萬元保釋，並認為罪名「夾硬嚟」，對支持者及選民強調自己從來無任何欺詐行為，政府單方面押後選舉，自己依規矩辦事。律師黃國桐表示會據理力爭，根據法律程序保障被捕人士。 另一名被捕的元朗天恒區議員王百羽，其Facebook表示，他於晚上7時25分獲准以1萬元保釋。他扣留期間因不適送往瑪麗醫院，現時仍須留醫觀察。至於陳梓謙亦獲准保釋。警方表示，3名被捕人士已獲准保釋候查，須分別於12月中旬及12月下旬向警方報到。

李軒朗（左）與王百羽（右）因選舉開支申報，涉串謀欺詐被捕。（資料圖片）

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李軒朗說，不能理解法院批出手令准警方搜查議員辦事處，警方於其土瓜灣辦事處進行徹底搜查，帶走揮春、口罩、員工紀錄、強積金紀錄、與調查無關的文件，質疑警方藉機搜查議員辦事處。他指，選民資料並無被檢走，議員辦事處會運作如常，繼續為市民服務。

九龍城區議員李軒朗、元朗區議員王百羽今年合組團隊，出選立法會「超級區議會」議席，其後向選舉事務處申請489萬元資助，當中包括創作公司「U Made This」價值450萬元的捐贈。警方昨日拘捕李、王及「U Made This」前董事陳梓謙，涉嫌串謀詐騙，指他們向選舉事務處提交虛假報價單及收據，藉此虛報選舉開支，騙取政府金錢。此外，警方在王百羽住所檢獲大量仿製武器，包括25支仿製槍等，王另涉嫌管有仿製火器及彈藥被捕。