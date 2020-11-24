停牌上市公司7前管理層、商業夥伴被捕　串謀偽造帳目涉118.8億元

一間於2018年7月停牌的上市公司的前管理層及其商業夥伴，合共4男3女，涉嫌串謀偽造帳目被捕，涉款118.8億港元。警方商業罪案調查今日（24日）在全港多個地點拘捕4男3女，年齡介乎31至62歲，涉嫌「串謀偽造帳目」。被捕男女包括一家已於2018年7月停牌的上市公司前管理層及其商業夥伴，各人涉嫌串謀偽造多宗虛假交易，以誇大其公司於2016年財政年度及2017年財政年度的營業額，涉案款項共約為港幣118.8億元。

警方表示，證監會於今年4月將案件轉介警方調查。今日商罪科亦聯同證監會搜查了上市公司及其商業夥伴的辦公室，檢取相關證物作進一步調查。所有被捕人士現正被扣留調查。調查仍在進行中，警方會適時採取進一步行動。

警方又指，會繼續與其他監管機構及主要持份者合作，堅決維護香港作為國際金融中心的廉正體系。

據了解，涉案已停牌上市公司為久康國際控股有限公司，前稱為投融長富集團有限公司。根據久康國際控股有限公司於聯交所發布的公告可見，該公司董事公佈，今日（24日）商罪科及證監會各自人員執行搜查令，搜查該集團於香港之辦公物業。商罪科搜查令涉及根據香港法例第210章《盜竊罪條例》進行的調查（「商罪科調查」）。證監會搜查令涉及根據證券及期貨條例進行的調查（「證監會調查」，連同商罪科調查統稱為「該等調查」）。商罪科與證監會人員就該等調查獲取該集團若干記錄及文件。

商業罪案調查科於上周四（19日）亦拘捕8男女，年齡介乎53至73歲，包括2家上市公司前主席及高層，各人涉嫌串謀偽造多宗交易，以誇大其公司於2016年財政年度的資產值，涉案款項約為85億元。據了解涉案兩間公司為冠軍科技集團（092）及看通集團（1059），被捕人包括冠軍科技前主席、「阿叻」陳百祥姐夫簡文樂。