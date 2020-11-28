屯門無牌賣酒Party Room違令經營　6人被捕　5客另違限聚令遭票控

昨日（27日）晚上約10時半，屯門警區特別職務隊聯同屯門分區特遣隊人員，展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，突擊搜查屯門建發街一工廠大廈內的單位，搗破一間懷疑無牌賣酒的派對房間。

行動中，警員拘捕一名37歲姓梁本地男負責人，並在單位內檢獲約15克懷疑可卡因。他涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「販毒」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕，現正被扣留調查。

另外，派對房間內3男2女顧客，年齡介乎21至34歲，則涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們分別發出定額罰款通知書。行動中，警員檢獲大量酒精類飲品，包括一支烈酒及約300罐啤酒，總市值約3,000元。