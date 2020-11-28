屯門無牌賣酒Party Room違令經營　6人被捕　5客另違限聚令遭票控

撰文：凌逸德
最後更新日期：
昨日（27日）晚上約10時半，屯門警區特別職務隊聯同屯門分區特遣隊人員，展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，突擊搜查屯門建發街一工廠大廈內的單位，搗破一間懷疑無牌賣酒的派對房間。
行動中，警員拘捕一名37歲姓梁本地男負責人，並在單位內檢獲約15克懷疑可卡因。他涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「販毒」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕，現正被扣留調查。
另外，派對房間內3男2女顧客，年齡介乎21至34歲，則涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們分別發出定額罰款通知書。行動中，警員檢獲大量酒精類飲品，包括一支烈酒及約300罐啤酒，總市值約3,000元。
根據香港法例第109章應課稅品條例第17（3B）條及第109B章應課稅品（酒類）規例第32條，處所負責人須領有有效酒牌，才可售賣及提供任何酒類給顧客在場所飲用，否則可被警方拘捕，一經定罪，最高可被罰款港幣100萬元及監禁2年。根據香港法例第109章應課稅品條例第109B章應課稅品（酒類）規例第32條，於無領取有效酒牌牌照地方飲用酒類飲品，最高可被罰款港幣2,000元。
警方呼籲，近日疫情轉趨嚴重，根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），所有派對房間須於本月26日至12月2日暫停營業，市民應嚴謹遵守相關法例，減少社交接觸，從而減低病毒於社區傳播的風險。