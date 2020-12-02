長洲雙屍｜財困父子燒炭走上絕路　遺孀悲痛認屍哭斷腸

昨日（１日）一對姓劉父子被揭發於長洲一度假屋內燒炭雙亡，兩人疑因財困而走上絕路，當中27歲的兒子周日（11月29日）才剛過生日，詎料偕60歲父親共赴黃泉。今日（2日）早上，死者家屬及親友前往殮房認屍，一夜頓失丈夫及兒子的劉太認完屍走出殮房時，傷心痛哭，同行親友上前安慰她。 有到場認屍的朋友透露，27歲男死者未婚，他們原本為一家四口，包括父母、哥哥及細佬。死者為幼子，他非常孝順父母，並與父親一同經營及打理裝修公司生意，惟因經營方針出現問題，數年前已出現生意問題，並出現財困問題。

一夜頓失丈夫及兒子的劉太認完屍走出殮房時，傷心痛哭，同行親友上前安慰她。（陳諾希攝）

一夜頓失丈夫及兒子的劉太認完屍走出殮房時，傷心痛哭，同行親友上前安慰她。（陳諾希攝）

據悉，劉父為4間工程公司董事，兒子亦是其中兩間公司的董事，他們的公司分別於荔枝角及葵涌的租用工業大廈單位作辦公室。

昨日早上8時許，長洲東堤小築一度假屋傳出燒炭異味，單位大門被反鎖，負責人於是報警求助。救援人員接報到場，發現一對60歲及27歲父子，分別倒斃兩張床上，旁邊有一盤燒過的炭，警方於現場檢獲遺書，透露由於兩人經營的裝修公司近兩年欠債，他們要用信用卡貸款還錢，因出現財困走上絕路。

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