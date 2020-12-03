元朗綿羊仔奪命車禍　24歲女乘客仍命危　警呼籲市民提供資料

本周一（11月30日）凌晨元朗朗日路發生奪命交通意外，一輛的士與一輛綿羊仔相撞，27歲綿羊仔司機周建樂及24歲姓黃女乘客頭部重創送院，周建樂延醫3日至昨日下午約3時25分因腦幹死亡證實不治，家人捐盡阿樂器官遺愛人間。至今（3日）早，姓黃女乘客情況仍然危殆，警方呼籲市民就該宗交通意外提供資料。

今日，警方呼籲市民就該宗交通意外提供資料。事發於當日凌晨約零時20分，周建樂駕駛電單車沿朗日路往元朗方向行駛，當駛至朗日路及朗樂路交界時，與一名65歲姓蔡男子駕駛的一輛的士相撞。新界北總區交通部特別調查隊第一隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 3800或3661 3859與調查人員聯絡。

死者阿樂為前BMX港隊代表，周父昨日接受《香港01》記者訪問時稱，兒子自小便樂於助人，阿樂離世後，父母遵從他樂於助人的精神，捐盡可用的器官，包括心臟、肝臟、脾臟、肺部、腎臟及一對眼角膜。頓失愛兒後，周父坦言，對車禍經過不清楚，呼籲熱心人士可提供事發一刻的車cam及相關資料。