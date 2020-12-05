懲教署首辦3D設計及打印課程　助在囚人士重投社會就業

懲教署為提升在囚人士獲釋後的就業能力，於今年9月首度於白沙灣懲教所開辦「三維立體設計及打印技術證書課程」，課程總時數約40小時，共有6位學員參加並成功修畢課程，取得市場認可的證書。署方指，由於課程反應熱烈，署方正密鑼緊鼓再次舉辦這項課程，供更多合資格的在囚人士報讀。

高級懲教主任（工業及職業訓練）霍志翹表示，課程內容包括掌握基本的三維立體設計、打印工作的技術、實務技能及安全知識。學員在導師指導下，會進行三維立體設計繪圖及打印工作，並學習使用三維全身掃描器等設備。學員利用學到的技術，設計及打印了不同類型的產品模型。

霍指，學員對新穎的課程內容甚感興趣，在課堂上表現專注，經常向導師發問，他們都期望將來可以投身相關行業，學以致用，腳踏實地工作。此外，署方計劃日後為鼓勵在囚人士在院所內保持良好行為，及積極參與各項更生計劃。合資格的在囚人士將有機會，使用個人面貌打印成「三維人像模型」送給親友，有助與親友維繫關係。

每年提供約40項全日制 供在囚人士自願報讀

懲教署指，署方一直與僱員再培訓局、建造業議會和職業訓練局等多個培訓機構合作。因應本地就業市場情況，為將於24個月內釋放並可合法居留受僱的成年在囚人士，每年提供約40項全日制，以及部分時間制的職業訓練課程。

課程供不同院所的在囚人士自願報讀，範疇涵蓋建造、飲食、零售、商業、美容、美髮、物流、電腦應用、環境服務及交通服務等，以協助在囚人士學得一技之長。懲教署會繼續因應市場所需，為在囚人士開辦不同類型市場導向的職業訓練課程，以提高在囚人士的就業能力及於獲釋後能順利融入社會，避免重蹈覆轍。