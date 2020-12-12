4日4宗奪命工傷　工會籲勞工處公開意外原因　加強巡查全港地盤

本港本周發生多宗工業意外，昨日灣仔地盤煤氣爆炸燒傷6人，早前亦連續4日工業意外，奪去4人性命。工業傷亡權益會對事件感痛心和震怒，並指勞工處僅向有關僱主發出「暫時停工通知書」，而今日（12日）翻查勞工處網頁亦未見處方就過去4宗奪命工業意外發出「職安警示」，批評無助業界加強對施工安全的關注。 工會強烈要求勞工處盡快公開交代意外成因及處方的跟進工作，並要求處方加強對全港地盤的突擊巡查，採取更嚴厲措施嚴懲違例僱主，積極監察施工安全，杜絕意外再生。

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工會又表示，建造業界不少地盤近來受疫情及年尾趕工影響，以致工人的安全被忽視，認為全港所有地盤應暫時停工，重新檢視施工流程、做好風險評估、提供足夠及安全的防護裝備及工作用具，保障工人的性命與安全。

周一（7日），元朗一名60歲男工在操作一台貨車式起重機進行吊運工作期間被起重機的吊臂擊中，昏迷送院後不治。翌日（8日），大埔一名29歲工人疑由窗邊爬至外牆繩梯準備搭棚時，疑因跣手墮下，搶救三日後不治。周三（9日），赤柱一個地盤的圍板塌下，壓中兩名工人，導致一死一重傷。而周四（10日）香港仔一名62歲清潔女工在天台工作期間，疑失足墮樓，送院搶救無效，證實不治。