港版N號房｜解構AB房運作　迫演員無酬演出賣淫　合約列33條罰款

本港今年中爆出「港版N號房」事件，自稱「阿希」的主腦人物，以男同志色情電影製作公司「iSexParty」負責人的頭銜，在男同志社交平台物色演員、工作人員、觀眾，打造「AB房」色情王國。酒店房間「A房」用作拍攝及直播色情片，並做成人表演供觀眾現場欣賞，入場費為700元；觀眾可挑選演員到「B房」進行性交易，視乎內容收費500至3000元不等。 男受害人被月薪高達5萬元吸引，網上簽約做演員，詎料自此墮入被迫賣淫陷阱，收不到酬勞之餘，更被合約中的魔鬼條款壓榨。「iSexParty」的罰款表多達33條，演員及工作人員一旦違規便要被罰錢，例如當演員拒絕與觀眾性交便要交罰款，提早解約要付高額違約金。

（林振華攝）

「iSexParty」是自稱於2018年成立、專門拍攝男同性色情電影本地製作公司，但該公司在港沒有任何商業登記及公司註冊，地址亦是虛構。而自稱是負責人的男子，據悉暱稱「阿希」，他聲稱居於加拿大。

男同志社交平台招演員、工作人員、觀眾

犯罪集團透過男同志社交平台，招募演員、工作人員、觀眾。首先，集團成員以3萬至5萬元月薪利誘年輕受害人做合約演員，受害人在網上簽合約，交出身份證、銀行戶口、每個月時間表、申請表格資料，以及10張有樣貌及身材的照片。當集團掌握受害人的住址、工作地點等資料後，日後更易操控受害人。

然後，集團成員以時薪200元招募工作人員，聲稱月薪可達1萬元，負責訂酒店房，安排皮製道具，以及持機拍攝真人表演。集團成員再經網上平台招徠有經濟能力的同好者，向他們宣傳「iSexParty」的付費節目，包括現場真人表演，表演後可以選取表演者作性交易。

此外，任何人如果可以介紹新演員入職，可獲2000港元介紹費，結果令更多人墮入賣淫陷阱。

魔鬼合約至少33條罰款條款

然而，「iSexParty」的合約條款甚嚴厲，根據其網上宣傳資料，工作人員及演員的合約中有罰款表，合共33條，其中包括不可拒絕與觀眾的性交易要求、提早終止合約須賠償違約金。警方接觸到的四名受害人，在「A房」表演後沒有收到酬勞，拒絕再工作時便被勒索2.4萬元的違約金。

演員及工作人員的罰款表中，包括不可以拒絕與觀眾性交。（林振華攝）

A房直播錄影成人表演 B房作性交易

「iSexParty」每月有四個拍攝日，每日分不同時段有多場場次，演員及工作人員可以自由註冊任何適合的時段，每一個場次約90分鐘，並有兩款活動，觀眾需要預訂入場票。「iSexParty」聲稱演員除了有不同底薪，亦可獲取額外獎金。

當選定日子訂好酒店房後，工作人員會與受害人在酒店大堂會合，然後帶他們上酒店房間「A房」，受害人在房內作出一系列指定的春宮表演，有工作人員會持拍攝工具作直播及錄影。付費觀眾可在A房欣賞表演，並可以指定一些演員到另一房間「B房」進行金錢為基礎的性交易。

「A房」入場費為$700 「B房」$500至3000

「A房」入場費為700港元，亦要視乎房內演員數目再作決定。同一時間，A房最多有4名演員、2名工作人員、2名觀眾，過程會被拍攝；如果觀眾要求帶同演員在「B房」作進一步性活動，要額外支付500至3000港元費用，視乎活動內容而定，而「B房」最多有一名演員及一名觀眾，活動內容不會被拍攝下來。

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