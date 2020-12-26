聖誕夜聚觀塘無牌酒吧及Party Room狂歡　44名顧客遭票控罰$22萬

聖誕夜（25日）警方嚴打違反抗疫令的處所。昨晚11時許，觀塘警區反黑組、特別職務隊聯同東九龍總區機動部隊，突擊搜查成業街15號成運工業大廈，在同一樓層破獲1間無牌酒吧及1間營運中的派對房間。

警方在無牌酒吧檢獲逾百罐啤酒及30支烈酒，總值約31.2萬元，並拘捕17男14女，包括一對分別姓周（26歲）及姓曾（21歲）男女負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

其餘29名酒客則涉「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，同時違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 規例》（第599G章）被票控；其中1名33歲男子被搜出1.4克懷疑「K仔」氯胺酮，另涉「管有危險藥物」被捕。

至於在違規營業的派對房間內，警員發現15名男女，其中姓梁（29歲）男負責人，涉違反「599F」被捕；其餘9男6女顧客（17至33歲），則涉違反「限聚令」被票控。所有被捕男女現正被扣留調查。