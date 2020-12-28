P牌撼名車｜20歲仔連撼兩車　鍾培生認是法拉利車主︰架車我㗎喎

剛過去的Boxing Day拆禮物日（26日），20歲青年駕駛「P牌」福士私家車，在灣仔失控倒後連撼法拉利及瑪莎拉蒂2輛名車。事件雖私下和解，但意外一刻的車cam片在網上瘋傳後，引發無數網民為該名年輕司機擔憂「賣車都唔夠賠」。 事隔1日，有「香港電競之父」之稱的香港電子競技有限公司（HKESPORTS）創辦人、仁濟醫院總理鍾培生，在其Youtube專頁表示案中法拉利為其座駕，並指維修費約60至70萬元，大部份會由保險賠償，餘下數萬元則由福士車主承擔。他慶幸意外無釀傷亡，認為肇事司機「買個教訓」，亦奉勸他「唔好再揸車」。

鍾培生：喂！架車我㗎喎！

周日晚上10時許，鍾培生在其Youtube專頁上載長近約12分鐘的影片，先以帶點嘲諷的形式觀看網上所流傳的車cam片段，看罷戲謔：「喂！架車我㗎喎！」其後他承認案中捱撞的法拉利為其座駕，「最貴嘅Boxing Day 禮物！」他稱事發時陪同父親前往灣仔看醫生，並將車泊於伊利沙伯體育館對開，詎料折返時即發現座駕被撞，但十分感恩意外中無人傷亡。

「買個教訓啦，以後唔好揸車」

鍾直指事件「好好笑」，並透露涉案的20歲司機並非車主，經了解後，相信對方「入錯後波、踩錯油門」肇禍，而對方及其母事後亦不停致歉。對於網民擔憂的驚人賠償金，鍾培生在片中稱：「嗰度賠60至70萬左右啦，好好彩有保險賠，後面架瑪莎拉蒂花咗少少，主要係我架車前後都爆晒‥‥‥保險cover唔到可能幾萬蚊，買個教訓啦！」他奉勸涉案司機「以後唔好揸車，主動放棄你嘅車牌。」

「工廈大王」鍾江海孫兒 曾被林建岳控告誹謗

現年30歲的鍾培生為「富三代」，是「工廈大王」鍾江海的孫兒。他畢業於美國南加州大學，其後創辦香港電子競技有限公司（HKESPORTS），亦是香港遊戲產業協會理事。鍾培生ig上有多輛名車照片，其行為亦十分「惹火」，2017年旅發局舉辦首屆電競音樂節，鍾培生曾接受訪問，事後被旅發局主席林建岳控告誹謗。

意外發於周六上午11時許，1輛掛有「P牌」的福士私家車，在灣仔愛群道伊利沙伯體育館對開，懷疑入錯後波，高速猛撼後方1輛紅色法拉利，法拉利再被推撞向後面1輛藍色瑪莎拉蒂。幸意外中無人受傷。

事後有車cam片段有網上流傳，有不少網民擔心涉案司機需要負擔「驚人」的賠償金，「佢呢腳油……超貴！」、「賣車都唔夠賠」。警方表示，駕駛福士的姓謝（20歲）男司機報稱倒車時失控，事後三方自行處理問題，毋須警方協助。

鍾培生擁有多輛法拉利等名車。（鍾培生ig圖片）