P牌撼名車｜法拉利車主鍾培生為工廈大王孫兒　惹火言論曾捲官非

上周六（26日）11時許，灣仔愛群道伊利沙伯體育館對開，20歲青年駕駛「P牌」福士私家車，疑入錯後波，高速猛撼後方一輛紅色法拉利及一輛藍色瑪莎拉蒂。 其後香港電子競技有限公司（Hong Kong Esports Limited）創辦人鍾培生在其Youtube專頁上載影片，表示自己為案中法拉利的車主，又奉勸肇事司機「唔好再揸車」。翻查資料，鍾培生來頭不小，任仁濟醫院總理，曾入選「2018褔布斯精英榜」，更是「工廈大王」鍾江海的孫子。

現年30歲的鍾培生，屬名門後裔「富三代」，是「工廈大王」、上市公司華廈置業創辦人鍾江海的孫子，畢業於美國南加州大學，主修數學與經濟，其後創辦香港電子競技有限公司，亦是香港遊戲產業協會理事。旗下電競隊，更成為首個晉身世界最大型電競賽事的香港代表。

↓鍾培生曾接受台灣網紅訪問，將豪宅公諸於世︰

+ 21 + 21 + 21

拳擊愛好者 自家花園設擂台

作為90後的鍾培生，曾入選「2018褔布斯精英榜」，擠身《亞洲30 UNDER 30》的「消費科技」項目。此外，他亦是位拳擊愛好者，曾在公開賽事贏得獎項，更於自家花園內設有擂台。

鍾培生行為亦頗「惹火」，2017年旅發局舉辦首屆電競音樂節，鍾培生曾接受訪問，事後被旅發局主席林建岳控告誹謗。鍾培生又曾與旗下電競隊隊員發生合約糾紛，最終法庭相見。

↓鍾培生的FB、IG及Youtube專頁不乏貌美少女、名人︰

+ 3 + 3 + 3

家住淺水灣萬呎獨立屋 擁多輛法拉利跑車

鍾培生家住淺水灣萬呎獨立屋，設有酒窖、娛樂室、私人健身室，更有約10名傭人，車房內有多輛包括限量版法拉利跑車。他早前接受《香港01》記者訪問時，曾提及自己初戀軼事，稱兩人自小認識，但指由於兩人都是名門出生，身邊人總會遷就他們，待人接物欠良好態度，「小學生識尊重、包容、感恩，我哋都唔識。」拍拖5個月積了不少心病，最終要「因了解而分開」。

翻查鍾培生的facebook專頁，發現鍾培生相中不乏年輕貌美少女，鍾培生對此表示「啲人睇太多戲，以為有錢就好多女埋身，但實情唔係咁。」又指自己消遣的地方雲集富二代、富三代，「大家咁高咁大，一晚消費到1、2萬蚊嘅，大有人在，如果啲女仔係睇得咁膚淺，都唔會揀我。」

有關意外發生於上周六，1輛掛有「P牌」的福士私家車，在灣仔愛群道伊利沙伯體育館對開，懷疑入錯後波，高速猛撼後方1輛紅色法拉利，法拉利再被推撞向後面1輛藍色瑪莎拉蒂。幸意外中無人受傷。