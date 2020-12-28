觀塘鸚鵡「Happy 仔」被困樹上數小時　消防高空拯救專隊出動營救

觀塘一隻綠色和尚鸚鵡「Happy 仔」今（28日）下午5時許開始被困約20米高樹上，消防出動高空拯救專隊營救數小時後仍然未能「英雄救雀」，主人王小姐在一旁憂心忡忡苦苦守候，人員搜救至深夜11時未能成功，收隊離去。

消防出動高空控拯救專隊（紅衣）。（林振華攝）

主人王小姐（圖中）在樹傍十分緊張。（林振華攝）

「Happy 仔」是一隻綠色的和尚鸚鵡，由王小姐半年前以1000元購入。今日下午5時許，王小姐攜同「Happy 仔」到牛頭角佐敦谷公園外玩耍，其間王小姐將「Happy 仔」放在兒子頭上，「Happy 仔」疑因此受驚飛到30米外的一棵樹上，豈料懷疑因腳繩卡住樹枝被困樹上。



消防欲鋸樹拯救「Happy 仔」，惟涉事樹木並非由公園管理，消防正派員聯絡環保署。記者現場所見，涉事樹木樹幹不粗，直徑於10寸，20米高，王小姐不停以糧食及音樂吸引「Happy 仔」飛回地面，惜暫時仍無功而還。

據悉，今日下午5時許，消防接報一隻鸚鵡被困觀塘佐敦谷公園外的一棵樹上，惟直至深夜11時，搜救鸚鵡行動未能成功，消防收隊離場。

翻查資料，和尚鸚鵡的智商不俗，部分作為寵物時更能記得詞語，因而是謙頗受歡迎的飼養鳥種。



上月（29日）亦曾發生和尚鸚鵡被困樹上事件。太極師傅譚錦池一隻11個月大的和尚鸚鵡「金仔」在銅鑼灣維多利亞公園懷疑受驚飛上10米高大樹，主人用竹枝引導無果，只好報警求助。消防員架起雲梯，用蛋撻為餌引誘「金仔」離開大樹。最終譚師傅與「金仔」人雀相逢。