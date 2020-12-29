鸚鵡「Happy 仔」野宿一宵　今日後山尋回　女主人喜極而泣

綠色和尚鸚鵡「Happy 仔」昨晚被困在20米高的樹上，消防出動高空拯救專隊營救數小時亦無果，在野外夜宿一宵，今日「Happy 仔」被行山人士發現，最終平安回到主人王小姐懷抱。失而復得的王小姐，當見到happy 仔時喜極而泣，「開頭聽到有happy仔消息後，係好擔心，唔知佢有冇受傷，當再抱返住佢之後，都忍唔住喊左出來。」王小姐感謝消防員、愛協人員、及今日率先於後山發現happy 仔的市民，「辛苦晒大家，經過今次，我哋一定會好小心照顧佢，唔會俾相同嘅事發生。」

「Happy 仔」被困樹中。（林振華攝）

王小姐透過，Happy 仔睡至下午才出籠玩。（受訪者提供圖片）

王小姐昨晚苦苦守候在現場，等待消防營救Happy 仔，惜最終未能人雀團聚。今日王小姐與丈夫及兒子再到牛頭角佐敦谷公園一帶尋找Happy 仔，惟無論如何呼喚，Happy仔都沒有出現，至下午時分，王小姐通知《香港01》記者，指有行山人士於涉事一帶的山頭發現Happy 仔，當時牠腳鏈已解開，「見返happy仔，佢都精神，腳鏈冇左，我諗佢係自己解左，返屋企後佢可能成晚冇點瞓，好攰。」王小姐透過，Happy 仔睡至下午才出籠玩。

昨日下午5時許，消防接報一隻鸚鵡被困觀塘佐敦谷公園外的一棵樹上，惟直至深夜11時，搜救鸚鵡行動未能成功，消防收隊離場。