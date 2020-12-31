媽媽教功課失控　頸巾勒子不遂上吊　心理學家：要留意呢啲特徵

灣仔石水渠街昨日（30日）發生家庭悲劇，43歲母親近月成為全職媽媽，照顧分別7歲、6歲及5歲的子女。昨在家中教長子做功課時，突然情緒失控，企圖以頸巾企圖勒死兒子未遂，再反鎖自己上吊。疫情下全職媽媽要面對什麼壓力？身邊人可留意什麼特徵，避免悲劇發生？

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教子做功課 情緒突失控

涉事家庭居於灣仔石水渠街其發大廈，59歲戶主與43歲妻子育有7歲長子、6歲次子及5歲幼女。事發時父親上班，母親在家裡指導長子做功課，期間情緒失控，大喊要將兒子殺死，企圖以頸巾勒死兒子，兒子成功掙脫。未幾母親將自己反鎖房間，以兩米長尼龍繩掛在碌架床上吊。

父親趕到後報警求助，救護員到場把母親送到律敦治醫院急救，醫生初步診斷為腦幹死亡。據悉，涉事家庭的印傭三個月前離職，女事主數月前辭去工作，開始擔任全職媽媽，疫情下丈夫經營的貿易工程公司亦生意淡薄。

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留意8大特徵 多聆聽少批判

註冊心理學家程衞強建議，家長要懂得適當地抽離。「留返啲時間俾自己，有me time（私人時間），亦要同伴侶商量對小朋友嘅期望，或者點樣分擔照顧工作。」除此之外，培養興趣也是另一減壓好方法。「雖然家務都好忙，但都睇吓可唔可以喺小朋友返學嘅時候參與一啲興趣班，或者一個星期用一日，甚至同小朋友、家人一齊去培養興趣。」他又建議，每日抽10至30分鐘練習靜觀，也有助於釋放壓力。

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他解釋，若情緒出現困擾，也有若干特徵。「經常出現負面情緒、對日常感興趣嘅活動突然失去興趣，呢兩個係重點徵狀。其次仲有食慾改變，包括突然暴飲暴食或厭食，導致身體喺短時間，如一個月內有大過5%嘅增加或減少，而呢種明顯嘅體重改變並唔係出現喺體重控制，如減肥或增磅嘅計劃之內；睡眠習慣改變，如嗜睡、失眠；不能集中精神，做唔到日常工作；失去動力，成日坐喺度唔郁，或坐立不安；產生負面想法，覺得自己冇用、冇價值、乜都做唔到、好失敗；有明顯嘅自殺傾向或計劃，呢啲都係抑鬱症嘅診斷方法。」

他補充，如察覺身邊人出現這些異樣，宜多聆聽，少批判。「如果係短期嘅唔開心、有負面情緒，可以同佢傾吓計，但唔好批判佢，踩多腳，純粹聽已經夠。如果情況加劇，或者長期出現負面情緒，就需要搵社工、輔導員或心理學家介入。」

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