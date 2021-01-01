油麻地奪命火｜鄭承隆改火場地舖開口罩店　稱不知單位被改建餐廳

油麻地廣東道562號唐樓一間尼泊爾餐廳，去年11月15日發生火警，釀成8人死亡。悲劇發生後，行政長官林鄭月娥要求消防處及屋宇署特別巡查2,800幢樓齡60年或以上的住用或商住樓宇。截至去年底，屋宇署巡查發現1,380幢樓宇的公用逃生途徑有違規情況；消防處則指，目標樓宇中有800多幢有不同程度的火警危險。 至於起火的唐樓單位由名為Starnet Resources Limited的公司持有，該公司董事鄭承隆開腔指，他為購入唐樓的公司董事之一，而並非業主。他續指，事發時大廈只有4個單位租出，包括起火餐廳與樓上3個單位，但他並不知道對方將單位改建成餐廳及劏房。

（黃偉民攝）

油尖旺舊樓林立，屋宇署及消防處於去年11月23日聯合展開一項特別巡查行動，目標於去年底前完成主要位於九龍城區、油尖旺區、灣仔區等巡查約2,800幢60年樓齡或以上的住用或商住樓宇，其中680幢屬於空置或將進行拆卸等樓宇。

屋宇署發現1380幢舊樓涉違規：防煙門欠妥、外掩鐵閘

截至去年12月28日，屋宇署人員已巡查或到訪約2,750幢目標樓宇，當中約1,380幢樓宇的公用逃生途徑有與《建築物條例》（第123章）有關的違規情況，主要涉及外掩鐵閘、防煙門欠妥、樓梯圍牆加建通風口等。署方會按照現行的執法政策採取適當執法行動，向有關業主發出法定命令，要求糾正違規之處。

消防處：約800多幢舊樓有不同程度的火警危險

另外消防處發言人指，完成巡查約2,000幢樓宇。巡查結果顯示當中約六成，即約1,200幢沒有存在任何火警危險；其餘800多幢目標樓宇則有不同程度的火警危險，包括逃生途徑受阻塞或上鎖、消防設備及裝置和抗火門損壞等。消防處會根據《消防條例》向負責人採取執法行動。巡查行動中，消防亦發現有60多幢目標樓宇涉及其他懷疑違規事項，並已轉介予相關部門跟進。

涉事樓宇口罩店新開張 鄭承隆出席開幕儀式

油麻地奪命火警令舊式唐樓的消防安全隱憂再度引起關注。翻查資料，火警大廈廣東道562號亦涉及違規，屋宇署於2018年向該幢大廈發出「對建築物進行檢驗及修葺的義務」及「對窗戶進行檢驗及修葺的義務」，即被要求強制驗樓、驗窗，惟署方指相關通知仍未獲遵從。購入火場大廈的公司董事鄭承隆則聲稱，2018年已委托公司處理屋宇署維修令，強調「有單有據」，又指消防處有向他們表示因梯間闊度問題，消防喉轆及防煙門等消防裝備難以安裝。《香港01》正向屋宇署查詢大廈強制驗樓、驗窗令最新執行情況。

根據資料，廣東道562號與相鄰的560號唐樓於2005年由Starnet Resources Limited分別以1,100萬元購入，而樓契由Cheng Shing Lung, Edwin簽署，即監警會前委員鄭承隆。12月底，火警單位下層地舖改營「SOso Mask」口罩店 ，翻查資料鄭承隆為口罩生產線總監，當日亦有出席開幕儀式。

鄭承隆首開腔：不知租客將單位改建成餐廳及劏房

鄭承隆今日首度向《香港01》開腔表示，他為購入唐樓的公司董事之一，但並非樓宇業主，強調對於租客將單位改建成餐廳及劏房並不知情。鄭指，火警發生前，整幢樓宇10個單位中，只有4個被租出，包括位於1樓的起火餐廳及樓上3個單位，而樓上3個單位由同一名租客承租。

鄭續指，對於火警感到悲傷，未有對事件回應並非逃避及推卸責任，而是想處理責任後才作回應。對於在火場地舖開口罩店，他坦言因為奪命火災損失好大，反問：「開鋪唔通擺晒白花出嚟咩？過嚟買嘢唔通趕客咩？」強調已經有顧及他人感受：「你見我嗰度一個花籃都無，開張招牌梗係紅紙，無理由白紙，但係我當天一個花籃，叫人唔好送唔好嚟，其實我有顧及少數種裔感受。」

鄭承隆首開腔指，對於租客將單位改建成餐廳及劏房並不知情。（資料圖片）

油麻地廣東道唐樓發生8死奪命火