持續更新｜53被捕泛民陸續保釋　戴耀廷：香港進入寒冬

昨日（６日）53名泛民人士涉違國安法「顛覆國家政權罪」，被捕人士被通宵扣查，至晚上8時許，被捕人士包括前立法會議員黃碧雲、梁國雄、朱凱廸、沙田區議員岑子杰、荃灣區議員岑敖暉等獲准保釋，被要求交出3萬元保釋金及扣留旅遊證件。另外今早9時許，香港民意研究所副行政總裁鍾劍華抵達警察總部協助調查。另外「民主動力」司庫關尚義律師今早已獲准保釋。 消息指同一案件中，警方會拘捕現收押於「荔枝角收押所」的人民力量副主席譚得志（快必），以及前香港眾志秘書長黃之鋒。至於，胡志偉早前被控涉煽惑他人參與七一遊行案時，他疑未按法庭命令交出旅遊證件，今午他從黃大仙警署，由警車直接柙送至西九龍裁判法院。

前立法會議員涂謹申獲保釋。（余俊亮攝）

前立法會議員陳志全獲保釋。（余俊亮攝）

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【2345】戴耀廷於7日晚上11時45分，離開馬鞍山警署保釋外出。警署門外已有數十名記者及攝影師守候。戴步出警署門外時表示：「香港進入一個寒冬，吹緊嘅風又猛又凍。相信好多香港人用自己方法逆風而行。」他未有回應在場記者提問：「我唔答喇」，語說畢即登上私家車離開。

【2210】有份參選初選的「阿布泰國生活百貨」老闆林景楠獲釋後表示，對自己涉「顛覆國家政權」被捕，於過去48小時被扣留時，不斷反問自己做了什麼，「究竟我有無咁嘅意圖，有無咁嘅能力去做一件咁難以想像嘅事情」，但慶幸可以獲保釋，希望香港人加油。

【2150】涂謹申獲釋後表示，現時感覺心情沉重及處境困難，他希望國家領導人想一想，為何不能於香港做回真正一國兩制，而要遠離文明價值，用莫需有的政治罪名，迫害和平爭取文明價值的人，又指國家本可透過香港與世界接軌。涂謹申又表示眼見接近全部民主派人士被捕，相信令很多香港人心情不好過，部分人更希望離開香港，但希望上帝能保守香港。

【2140】前立法會議員陳志全獲釋後表示，他們是一群參與民主派初選參選人及一群協助進行初選人士，遭警方以國安法顛覆國家政權罪拘捕，事件匪夷所思、荒謬絕倫。他稱國安法政府的控縱之下，可以用作打壓異見人士，已到了瘋狂階段，以往利用選舉主任DQ參選資格，但亦怕輸，遂停止選舉，但最厲害的是即使勝選，亦可利用國安法作出拘捕、檢控，不只不能做議員，亦可能坐監，這段日子政府無所不用其極打壓異見。他稱未來的路不易行，又指林鄭月娥曾稱國安法只影響很少的人，但可看到香港可能是全國最多人因國安法被捕的地方，是荒謬絕倫的事。

【2120】郭家麒獲釋後表示，感謝各界關心是次被捕者，「其實我係最想睇到香港係有真正嘅一國兩制，最想睇到香港係有真正嘅法制」，他表示，追求民主自由、根據基本法辦事，在今日的香港已經受到極之嚴重的法律指控，這個地方、這個制度令人感到陌生及恐懼。郭寄語香港人，無論有多艱難的日子及打壓，記語毋忘初衷，在追求民主、法治所有核心價值面前，香港人是難不倒的，「當我哋要求公平、公正、平等、法治、人權、自由、報道自由、新聞自由、政治參與自由嘅時候，我哋係咪應該因為一啲恐懼而放手呢？我冇答案。我希望、亦寄語香港人，我哋繼續迎難而上」。

【2050】岑敖暉獲釋後表示，警方是次出動逾千人大搜捕，認為其目的是宣傳政權謊言，將反對派參選等同為顛覆國家政權。他表示對被捕感到荒謬，不明為何參加初選被指為顛覆政權，又稱於是非顛倒的今日，未來自己及港人需要自問於荒謬事情充斥下，繼續做一個正直及善良的人。

【2040】前立法會議員黃碧雲、梁國雄、朱凱廸、沙田區議員岑子杰、荃灣區議員岑敖暉等獲准保釋。黃碧雲及岑子杰被扣留39小時後，以3萬元現金保釋，須於2月上旬報道，他們亦被扣起護照片等旅遊證件，半年內不得離港。黃碧雲表示對涉嫌「顛覆國家政權」被捕感到震驚，並表示不認同指控，又認為警方理據薄弱及不合理。她指參與初選是民主派之間想協調民意，推選適合的人選參選立法會選舉，完法無法扭曲為「顛覆國家政權」。她對行政機關利用國安法打壓異見，對一國兩制是很大的嘲諷。

黃碧雲又自稱「和理非」不是「攬炒派」，指自己初選落選時已表明交棒不參選立法會選舉，但仍在被捕之列，反映只要有少許知名度、曾發聲，都會被捕及半年不得離港，以恐嚇民主派不敢參選，增加民主派的參選風險及代價，令保皇黨取得更高議席。岑子杰批評自拘捕黎智英開始，當局做法荒謬，認為國安法將以自由見稱的地方，摧毀至不堪入目，拘捕傳媒、議員及參選人。

【2010】深水埗區議員何啟明獲准保釋，離開警署時，與高呼「參選無罪 無畏無懼」口號。

【2000】晚上近8時，中西區區議員梁晃維於Facebook表示已獲保釋。

【1935】戴耀廷妻子抵達馬鞍山警署。

【1540】朱凱廸facebook專頁帖文指，朱凱廸目前於八鄉警署，惟暫未知保釋時間。

【1435】早前，胡志偉被控涉煽惑他人參與七一遊行案時，他疑未按法庭命令交出旅遊證件，由警車直接柙送至西九龍裁判法院。

【1400】民主黨前立法會議員胡志偉，涉參與泛民初選顛覆政權一案獲准保釋。惟他早前被控涉煽惑他人參與七一遊行案，未能滿足部分保釋條件，今日從黃大仙警署，由警車直接柙送至西九龍裁判法院。

【1255】香港民意研究所副行政總裁鍾劍華於facebook帖文指：「已經返到屋企，沒有事！」鍾指他於早上10時50分離開警總，他登上警方車輛回家並進行搜查手續。

【1053】據了解，「民主動力」司庫關尚義律師已獲准保釋，其餘的被捕人士將於早上11時起陸續獲准保釋。

【1023】消息指，警方會拘捕現收押於「荔枝角收押所」的人民力量副主席譚得志（快必），以及前香港眾志秘書長黃之鋒。

【1010】劉頴匡facebook專頁帖文指，劉頴匡昨日因身體抱恙，前往廣華醫院一趟及開藥，之後已經被押回旺角警署。

【0955】香港民意研究所副行政總裁鍾劍華，抵達警察總部協助調查，他進入警總前未有交代情況，之後便與律師進入警總。

涉參與「35+民主派初選」違國安法 53名泛民被捕

昨日（６日）警務處國安處派出近1,000名警員，在全港各區拘捕53人，指他們均與去年「35+民主派初選」計劃有關，涉嫌違反國安法第22條「顛覆國家政權罪」，當中6人屬組織及策劃的角色，其餘47人參與。據悉，6名被指為「搞手」的是初選發起人戴耀廷、初選協調人區諾軒、民主動力召集人趙家賢、民主動力副召集人鍾錦麟、民主動力司庫、律師關尚義（John Clancey）及初選「三投三不投」聯署發起人吳政亨。

李桂華：不會向投票人士展開調查

昨日，國安處高級警司李桂華於警總交代案情指，昨警方出動約1,000名警員，並於持法庭手令搜查72處地方，合共拘捕53人包括45男8女，他們涉及「攬炒十步曲」及「35+」兩個行動。警方凍結約160萬港元資金，更向4間傳媒公司送達「物料提交令」。李強調，不會向投票人士展開調查。

搜查香港民研總部、向4間傳媒公司送達「物料提交令」

昨日，警方派員搜查香港民意研究所總部。另外抵達《立場新聞》、《獨立媒體》、《蘋果日報》及《壹傳媒》辦公室，探員向4間傳媒公司送達「物料提交令」，有關提交令由高等法院法官簽署，要求相關公司提供與案有關的資料，警方指不涉及新聞採訪資料。