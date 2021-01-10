借錢10萬翻新屯門村屋被縱火　50歲女住戶嚎哭：點解要咁樣對我？

屯門和平新村里和平新村，今日（1月10日）凌晨2時許，警方接獲村民報案指，村內一間村屋突然起火。50歲姓曾女住戶吸入濃煙不適，至上午10時許不顧醫生建議堅持出院。曾女士2個月前向親人借錢翻新的家園，如今付諸一炬，她不禁嚎哭喊道：「點解連個家都無？點解要咁樣對我？」指自己平日與人為善，對於被縱火大惑不解。

屯門和平新村一間村屋被縱火。（陳永武攝）

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屯門和平新村里和平新村今（10日）凌晨2時許發生火警，一間村屋突然起火，27名村民自行疏散到安全地方消防員接報到場出動一條喉及一隊煙帽隊，迅速將火救熄。單位50歲姓曾女住戶吸入濃煙不適，清醒送屯門醫院治理。消防經初步調查後相信起火原因有可疑，案件列作縱火處理，交由屯門警區刑事調查隊第3隊跟進，暫時未有人被捕。



經初步調查後，消防相信起火原因有可疑。案件列作縱火處理，交由屯門警區刑事調查隊第3隊跟進，暫時未有人被捕。

上午10時許，曾女士返回村屋，面對付諸一炬的家嚎哭喊道：「點解連個家都無？點解要咁樣對我？點解要咁樣害我？」又問丈夫：「你得罪咗邊個？」但丈夫同樣充滿疑問。曾女士憶述事件，指昨晚10時左右已有少許異味，但由於起火位置屬鄰居範圍，不想「多事」沒有出門查看，到凌晨2時後聽到有鄰居大叫「火燭」，才驚覺火勢已經從煲水爐灶附近蔓延到家。她指自己平日與人為善，沒有與鄰居或任何人結怨，對於被縱火大惑不解。現場所見，村屋房間及廁所只留下燒至變形的椅子、大門，天花板亦燒毀，可謂家徒四壁。

一場無妄之災，摧毀辛苦建立的家園。曾女士指，任職紮鐵工丈夫因為新冠肺炎疫情收入不穩，2個月前東拼西湊籌得10多萬元翻新村屋，凌晨卻陷入火海。她心情大受打擊，加上吸入濃煙，需要入院治理，上午10時許擔心丈夫獨力面對，不顧醫生建議堅持出院回家。鄰居封先生指事件離奇，估計爐灶不是起火源頭，加上一度傳出爆炸聲可能有助燃劑，認為起火原因不尋常。