一連兩日多區凍爆磚　富寶花園7幢大廈走廊裂磚　碎片散落一地

一連兩日多區有住宅走廊凍爆裂！繼昨日馬鞍山屋邨三棟大廈走廊地爆裂，今日（13日）再揭馬鞍山富寶花園7幢大廈的走廊爆磚，當中有牆身幾乎整幅牆磚爆開，中空的瓷磚搖搖欲墜，居民人心惶惶。沙田區區議員曾素麗指，近日接獲多名居民反映情況，富寶花園12幢樓宇中有7幢大廈爆磚，目前屋苑法團已安排緊急維修。 另外本港多區出現走廊爆磚情況，包括天水圍嘉湖山莊及柴灣杏花邨的住宅單位。東區區議員黃宜指，近日都有接獲街坊反映走廊爆磚，而杏花邨50至60幅牆爆磚需要修理，她指去年都有相似情況，管理處會加強保安及巡查。

區議員：至少7幢大廈爆磚 法團已安排緊急維修

沙田區區議員曾素麗表示，接獲多個馬鞍山富寶花園居民投訴指，近日大廈的走廊及牆身出現爆磚情況，有的牆身幾乎整幅牆磚爆開，瓷磚碎片更是散落一地，有的更跌在單位的大門前。曾素麗指富寶花園12幢樓宇，當中有至少7幢大廈出現爆磚情況，由於剝落有機會對住客構成危險，目前屋苑法團已安排緊急維修並圍封涉事位置。曾估計，上述情況與天氣急劇轉冷有關。

富寶花園住客麥先生指，每逢冬天升降機對開的牆都會全部爆開，「爆晒！但唔會揼中人。」他表示屋苑管理不錯，每當發現爆牆，約一星期內會完成維修工程。他續指，多數都是半夜爆磚，暫未聽聞有人受傷。

杏花邨50至60幅牆爆磚需要修理

另外本港多區出現走廊爆磚情況，包括天水圍嘉湖山莊及柴灣杏花邨的住宅單位，據圖片可見走廊有磚爆裂，碎片散落一地，不少碎片更阻礙居民出入。東區區議員黃宜指，近日都有接獲多名杏花邨的街坊反映情況，她指42座有3幅塌下，整條邨有50至60幅牆需要修理。



黃指，去年都有相似情況，管理處會加強保安及巡查。由於近月天氣相對寒冷，估計冷縮熱脹引致走廊爆磚，她不排除未來有更多牆出現問題，目前法團已經安排承辦商維修，「都擔心街坊安全，都有叫佢哋出入都小心啲，有時真係留意唔到！」她稱管理處指已有足夠瓷磚鋪，礙於人手未能即時重鋪接近60幅牆，希望管理處加快施工進度。

驗樓師詹濟南：氣溫急降時 空心地磚爆裂情況

資深專業驗樓師詹濟南接受《香港01》訪問時指，氣溫急降時很容易出現空心地磚爆裂情況，是香港常見的情況，因空心磚內入了空氣，磚內裡的空氣氣溫較磚外的氣溫降得慢，出現大溫差時會「迫爆」地磚。

天文台：今早本港市區氣溫 曾降至10度左右

今日（13日）天文台指，寒冷的冬季季候風正影響華南。今早本港市區氣溫曾降至10度左右，而打鼓嶺錄得最低氣溫-0.9度，是該站有記錄以來的最低氣溫。此外，新界部分地區有結霜報告。天台預測本港今日，天晴及非常乾燥，早上寒冷，吹輕微至和緩東北風，展望未來兩三日氣溫回升，惟下週初再度轉冷。

昨日馬鞍山屋邨三棟大廈 走廊地磚凍到爆裂

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昨日（12日）馬鞍山欣安邨三棟大廈，同樣出現地磚爆裂情況。昨日《香港01》記者與當區區議員容溟舟一同巡視欣安邨，發現邨內三棟大廈，包括欣喜、欣悅、欣頌樓共10層出現不同程度的爆裂，以欣悅樓某樓層為例，其中一翼的地磚整列拱起，磚與地面之間的裂縫高度足以放到一個2元硬幣。屋邨管理處在受影響地磚貼上「地面不平 請勿靠近」的告示。