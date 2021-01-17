馬鞍山海星灣變高爾夫球場　波友自然保育區練波　區議員斥離譜

新冠肺炎疫情下娛樂場所暫停開放，包括高爾夫球場。近日疑有高爾夫球愛好者技癢，但位於馬鞍山的白石高爾夫球練習場關閉，竟到旁邊被劃作「自然保育區」的海星灣泥灘練習球技，令人側目。網民拍攝到潮退時海星灣現大量高爾夫球，留言﹕「玩還玩，唔好污染海洋嘛」，然後協助清理。 記者今（17日）到海星灣視察，灘上遺留數粒高爾夫球。當區區議員李永成近日接獲市民投訴，有4至6人到海星灣打高爾夫球。他直斥波友行為「離譜、荒謬」，指海星灣屬於自然保育區，將高爾夫球打落海造成污染、影響生態。

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海星灣在馬鞍山分區計劃大綱草圖（編號S/MOS/23），劃作「自然保育區」地帶，以確認這些地區的生態和考古價值。不過近日有人無視法定規劃，不但闖入自然保育區，更肆意將海星灣變成私家「高爾夫球場」。沙田區議會烏溪沙選區區議員李永成表示，上周三（13日）起接獲約10名區內市民投訴，指有人到海星灣打高爾夫球，打球時不慎飛落海，潮退時泥灘出現大量高爾夫球，幸得熱心市民收拾。

他直斥波友行為「離譜、荒謬」，指海星灣屬於自然保育區，將高爾夫球打落海造成污染、影響生態。新冠肺炎疫情持續，距離海星灣2公里的白石高爾夫球練習場，自去年12月10日起停止對外開放，李議員認為：「全香港人一齊經歷，大家一齊受緊苦，好多地方唔開，食肆、美容院，高爾夫球場唔開，大家要忍耐。」他指海星灣以往不時有人偷取海星、海膽，破壞自然生態，但今次有人肆意打高爾夫球，簡直匪夷所思。

玩遙控飛機的街坊表示，曾見人帶軟身高爾夫球到海星灣玩樂，但形容他們「有手尾」，會高爾夫球收拾離開。（蔡正邦攝）

抗疫時期 高爾夫球波友闖海星灣練波

記者今（17日）到海星灣視察，灘上遺留數粒高爾夫球。生態教育及資源中心總監程詩灝表示，高爾夫球落在海中，會成為海洋垃圾，需要極長時間分解，但打高爾夫球對生態的即時損害不及撈走海星、海膽般「真係喺生態環境中拎走啲嘢。」打高球主要需留意他人安全，高爾夫球可能會擊中附近遊人，甚至飛向民居。

玩遙控飛機的街坊表示，曾見人帶軟身高爾夫球到海星灣玩樂，但形容他們「有手尾」，會收拾高爾夫球後才離開。《香港01》正向地政署、環保署、食物環境衛生署及警方查詢。