荷蘭空運奶粉藏千萬元毒品　本地迷李倉存貨　2男販毒落網

撰文： 陳康智 余睿菁 最後更新日期： 2021-01-20 18:24

香港海關上周六（16日）於機場檢查一批從荷蘭空運到港的報稱奶粉時，發現當中部份奶粉實則為毒品。毒品調查科人員順藤摸瓜，繼續追蹤該批毒品的去向，於昨（19日）在粉嶺發現一名男子提取涉案毒品並到美孚與另一名男子交收，再存放在長沙灣一迷李倉，海關見時機成熟，立即採取行動拘捕2名涉嫌販毒男子，並檢獲總值約1450萬元毒品。

香港海關昨（19日）拘捕2名販毒集團分子，檢獲大批從荷蘭空運，並以奶粉作掩飾的毒品，總值約1450萬元。（余睿菁攝）

海關毒品調查科高級調查主任郭俊雅交代案情。（余睿菁攝）

海關機場人員於上周六（16日）根據情報，於一號貨站檢查一批從荷蘭空運到港，報稱為49箱，共434公斤重的奶粉。惟海關人員發現，其中4箱貨物經過x光檢查時呈現異常顏色，遂仔細檢查全部貨物，進一步發現該批貨品的包裝曾被開封，後證實部份「奶粉」為懷疑重約19.2公斤的氯胺酮（K仔）。

毒品調品調查科接手調查案件，於昨日下午到追蹤目標人物，發現一名30歲，報稱從事物流倉務的男子於粉嶺取出該批假奶粉中的4箱懷疑毒品，並把其中2箱毒品運至美孚跟一名24歲，報稱無業的男子交收。經進一步調查，人員發現該名無業男子正租用長沙灣一迷李倉，遂立刻到場搜查，於倉內檢獲約1.8公斤懷疑冰毒及0.7公斤懷疑可卡因。

海關毒品調查科高級調查主任郭俊雅表示，涉案犯案集團已運作一段時間，非常清楚本地的物流運輸，故利用了多種不相關的運輸帶轉移毒品，迅速將毒品散貨，手法多變，試圖令人員難以追查。