電力越野車逆行田夫仔北越野單車徑險釀意外　單車友感驚險斥離譜

撰文： 彭愷欣 鄧栢良 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-01-21 16:27

單車友群組近日流傳一段片段，越野單車手高速從田夫仔北越野單車徑行駛落山，至一個微左彎時，突然見迎頭有疑似使用電力的越野車駛至，立即緊急煞車，始避免一宗車禍發生，拍片的單車手驚魂未定，「嘩，唔係吓嘛大佬？真係命都無呀差啲！」，單車手又斥對方「調轉頭行」。 翻查資料，涉事的田夫仔北越野單車徑規定單程行駛，有單車教練及越野車發燒友均稱，逆線行駛十分危險。

《香港01》今（21日）早於大帽山向多名越野單車發燒友展示片段，他們均稱覺得驚險，因涉事的單車徑甚少會有人逆線上，有經驗的單車手都知道會由山上落斜，且以高速落山。4個結伴前往大帽山的越野單車發燒友表示，昨日已看過相關片段，直斥逆線的電力越野車「好大問題」，因該路線是漁護署合法的單程越野單車徑，平日很多單車手使用該條路落山，高峰時一條單車徑有5、60人，大家沒有預計有人逆線上山，「一撞到死人架，因為我哋都有2、30公里（車速）落山，一齊一撞埋好危險，佢哋真係唔應該咁玩法。」

他們稱，以往跑夜山時見過有人晚上在越野單車徑玩電力越野車，惟白天有人玩是首次見到，推測電力越野車逆線而上的原因是避開漁護執法人員，因為若循單車徑入口駛入，「會畀漁農署人員捉，因為電動單車或者電爬雞（爬山電單車）係唔合法，出唔到牌，捉到要上庭，可以要判監。」受訪者希望漁護署可派人於越野單車徑的出入口加強巡查。

有4個結伴前往大帽山的越野單車發燒友表示，昨日已看過相關片段，直斥逆線的電力越野車「好大問題」。（鄧栢良攝）

越野單車發燒友感驚險斥離譜

曾取得田夫仔北黑鑽段越野賽公開組賽事冠軍的單車教練沈文曲指出，片中的田夫仔北段屬單向路段，供單車手落山用，全段落斜，林道狹窄、多碎石、多彎導致多盲點。他認為片段中逆線行為非常危險，「真係撞死人，好彩唔係盲點位，條路好多轉彎位，望唔到前面。」

香港越野單車協會副會長Kenneth稱，片中逆行的應為「電力越野車」，部分車身使用單車零件，車速可達20至30公里，在外國受條例監管。在本港，不少人會於私人地方或廢荒的地方玩，甚少有人會在越野單車徑行駛，幸運地片中雙方都能及時停車沒有釀成意外。他指出，因疫情港人無法外遊，只可留港郊遊。在郊遊公園進行不同活動時，大家應該要遵守山上的禮儀，行山人士使用行山徑、單車手使用單車徑，以避免意外發生。

《香港01》正就事件向漁護署查詢。