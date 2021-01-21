護膚膏藏毒｜警搗葵涌工廈包裝場　檢市值約3968萬元K仔　拘一男

撰文： 陳康智 鄧栢良 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-01-21 17:19

有販毒集團將毒品收藏在護膚品底部，再重新包裝偷運入境，被警方識破，相信涉案毒品仍未流入市場。 警方前（19日）根據線報，突擊搜查葵涌梨木道一工業大廈單位，發現單位內有大批內藏有氯胺酮 （俗稱K仔）的護膚膏，涉案的K仔重61.9公斤，市值約3968萬元，是自2019年同類型毒品案件中，警方檢獲的最大宗。警方當場拘捕一名38歲報稱運輸工人姓蘇的收貨男子，涉嫌販運危險藥物，現正被扣留調查，不排除有更多人被捕。

販毒集團以膠袋及保鮮紙包封毒品放在護膚膏的底部，再以膏狀物遮蓋毒品掩人耳目，警方示範將膏狀物刮出。（鄧栢良攝）

警方在單位的一間細房內搜出大量紙箱、已包裝的毒品及毒品包裝工具，包括電子磅及封口機等。（鄧栢良攝）

+ 4 + 4 + 4

毒品調查科（行動）署理總督察黃知雯交代案情指，涉案的工廈單位約300尺，於去年年底開始租用。行動中，警方在單位的一間細房內搜出大量紙箱、已包裝的毒品及毒品包裝工具，包括電子磅及封口機等。1289個紙箱當中，52個箱內各有6罐護膚膏內藏有K仔，販毒集團以膠袋及保鮮紙包封毒品放在護膚膏的底部，再以膏狀物遮蓋毒品掩人耳目。警方將會以毒品來源及集團的運作模式為方向調查。

毒品調查科（行動）警司鄒旺忠（右）及毒品調查科（行動）署理總督察黃知雯（左）交代案情。（鄧栢良攝）

警方又提醒業主，若然得悉或猜測租客以租借場地作不法用途，如異常高的用電量或長期遮蓋單位內部便應作出舉報，否則單位有機會被查封，業主更有機會承擔法律責任。另外，警方提到去年1月至11月期間，涉及K仔的毒品案數目比2018年及2019年同期分別大增約4倍及2倍，呼籲市民切勿以身試法，遠離毒品。