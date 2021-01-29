逾200人網購墮騙局失96萬元　警拘21人

撰文： 黃廸雯 王譯揚 最後更新日期： 2021-01-29 18:26

去年1月至11月，警方接獲6,060宗涉及網上購物騙案的報案，至今搗破當中201宗購物騙案，牽涉金額約96萬元，21名男女被捕，年齡介乎17至52歲。 警方表示，有騙徒於社交網站專頁放售特別版遊戲機Switch、模型及手錶等，惟逾150名買家過數後，未能收到貨品，賣家更失去聯絡。大埔警區重案組二隊接手調查案件，周三（27日）起一連兩日拘捕8男6女，年齡介乎18至52歲，涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢。

156人網購特別版遊戲主機、模型等墮騙案

大埔警區助理指揮官（刑事）署理警司宋程慧表示，去年4月至11月，收到156名巿民報案，指在一個社交網站專頁購物後，未能收到貨物。騙徒聲稱提供代購服務，幫助買家訂購限定產品，包括特別版遊戲主機、模型及手錶等，之後以快遞方式送貨。

騙徒以「限量版」、「搶手貨」、「機會難逢」等原因，要求受害人先繳付全部款項或額外保證金，受害人透過轉數快等網上交易平台轉帳後，騙徒以各種藉口延遲送貨，最後封鎖受害人帳戶，之後失去聯絡。

大埔警區重案組二隊接手調查案件。經深入調查後，警方於周三（27日）一連兩日採取拘捕行動，於全港各區拘捕14名疑犯，包括8男6女，年齡介乎18至52歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」。警方檢獲多部電腦、手提電話及多張銀行提款卡等。部分人士已獲保釋候查。案件仍在調查中，警方不排除會有更多人被捕。

騙徒專頁「偷圖」、請打手

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組高級督察徐蔚螢提醒，不少騙徒在Facebook開設專頁，聲稱「結業清貨」以優惠價售賣海鮮食材、肉類食品、限量版電子遊戲機等，要求買家以轉數快或其他網上交易平台收取款項後，隨即封鎖買家並失去聯絡。

這些專頁一般只剛開設數天或數星期、沒有實體店地址或辦公室電話、只有極少量貼文、圖片來源多從其他網頁「偷圖」。騙徒甚少與客人討論貨品的資料，只會催促客人盡快過數。部分騙徒亦會付費刊登廣告、請人留言或讚好，製造多人光顧的假象，提醒市民多加留意。