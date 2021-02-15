跟車工丈夫遇車禍左腳截肢　堅強媽媽撐起頭家：勇敢啲去面對

撰文： 朱雅霜 余睿菁 最後更新日期： 2021-02-15 10:00

與丈夫結婚20周年之際，華嫂一家三口今年迎來巨變。上月11日，暱稱華仔的45歲姓梁跟車工人遇車禍，左腳兩度截肢，僅餘膝上10厘米的一截大腿，至今仍然留醫。疫情之下，農曆新年不能肆意歡聚，妻子華嫂一家更是無法見面團圓。幸而新年新希望，華嫂說，丈夫已被轉院復康中心。面對艱難前路，華嫂希望兼任照顧者及工作，承擔家庭重責，「路都係要行架嘛，唯有勇敢啲去面對呢件事」。

農曆新年期間，華仔留醫復康中心，華嫂為讓丈夫不感孤單，一家三口視像通訊團年。（余睿菁攝）

新年仍留醫 三口之家視像團圓

華嫂與丈夫華仔識於微時，在同一屋村長大。他們今年結婚20周年，二人育有一名現年13歲就讀中一兒子，一家三口居於葵涌石籬邨。往年農曆新年，與尋常家庭一樣，年三十晚食團年飯，其後食湯圓慶團圓。然而今年三口分隔兩處，華仔獨在復康中心留醫，受疫情影響，華嫂及兒子不能探病，但華嫂為了丈夫在節日下不感孤單，遂三口透過視像通話團圓。

本月轉院復康中心

華嫂表示，丈夫經歷左腳兩度截肢手術及不斷的復健，偶爾視像通話看到丈夫面容疲累，細問之下，才知道他半夜傷口疼痛「痛到醒咗，瞓唔到」。經歷艱難的一月後，丈夫終在本月轉院復康中心，最理想的情況是二月底可出院，待大腿骨癒合，主力訓練右腳肌力後，再安裝義肢，康復仍是漫長的路。

華仔於車禍中重創，昏迷送院搶救。（資料圖片／蔡正邦攝）

家庭經濟陷困局 華嫂盼照顧丈夫、工作兩不失

康復之路除了是身心的磨練，亦要面對經濟的困局。他們是一般草根家庭，原本「公一份婆一份」，分別任職跟車工人及文員，月入共兩萬多元，只是僅僅夠使的月光族，無甚積蓄。華仔出院在即，面臨家居改裝開支，例如擴闊房門、廁所加裝扶手等，未來亦要應付安裝義肢等醫療開支，數目難料。

雖然丈夫的公司不時關心，他現時處於病假出八成人工，但賠償一事未有細節，華嫂亦預計在丈夫出院初期，她需請假照顧對方。未來要身兼照顧者，原本最壞打算辭職申請綜援，但她最終選擇繼續工作，必要時轉為兼職，而不想申請綜援，「盡能力都唔希望（申領綜援），係佢依家行動唔方便，但我自己都仲有能力（工作）」

華嫂指，丈夫憶述車禍「電光火石之際，話撞就撞」。丈夫經歷巨變需要時間習慣及面對，「心情一定有唔開心既時候，我覺得佢都算勇敢！」作為妻子，她得悉意外當下情緒崩潰，但反覆提醒自己冷靜面對，扶持丈夫走下去，「知道條路係難行，就算裝義肢都好，但條路唔好咁辛苦」、「路都係要行架嘛，唯有勇敢啲去面對呢件事」。

網上圖片拍攝到密斗貨車車頭全毀，貨車乘客昏迷攤卧座位上，雙腳伸出車外，左前輪沾滿血跡。（網上圖片）

+ 6 + 6 + 6

在兒子期末考後，華嫂終於告其父親傷勢嚴重，兒子感到很驚訝，幸暫時情緒無大波動，雖然男孩性格內斂，無言語表達關心，「但有啲嘢係改變咗，會幫手做下嘢（家務）」，令她心感安慰。丈夫的意外後，令華嫂有感「 真係要及時行樂，今日唔知聽日事」、「盡量令自己開心啲」。

上月11日中午12時許，葵涌貨櫃碼頭南路往荃灣方向近一號迴旋處，一輛拖頭貨櫃車因壞車停在路中。華仔跟車的密斗貨車收製不及，向猛撞貨櫃車尾，車頭嚴重損毀，華仔左腳重創，昏迷送院。由於華仔傷口失血過快，別無選擇下，醫生為他截肢保命。意外後11日內，華仔左腳經歷兩次截肢手術，切口在膝上10厘米位置。

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