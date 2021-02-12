葵涌工廈藏4千萬元「雙獅地球牌」海洛英　兩男毒販新年前落網

撰文： 邵沛琳 黃偉民 最後更新日期： 2021-02-12 15:35

昨日「年三十晚」（11日），警方於葵涌一幢工廈檢獲100磚印上「雙獅地球牌」的4號海洛英，毒品市值約為4,000萬港元，警方拘捕兩名22歲男子，他們涉嫌販毒被捕。警方指，毒販租用一工廈單位用作毒品儲存倉，警方估計毒品來自東南亞金三角地區。資料顯示，「雙獅地球牌」以純度極高為名，而電影《門徒》出現有關該毒品的情節。

毒品調查科人員根據線報及經深入調查後，昨日「年三十晚」（11日）下午約2時40分進行打擊毒品行動，探員在葵涌圳邊街一幢工廠大廈內，發現兩名形跡可疑男子正準備離開該幢工廈，探員遂上前截查，並在其中一名男子的環保袋內搜出11磚「4號」海洛英。

探員其後將兩名男子押返工廈的單位搜查，再檢獲89磚懷懷4號海洛英，以及毒品包裝工具。行動中，警方總共檢獲100磚印上「雙獅地球牌」4號海洛英，毒品共重37.3公斤，市值約為4,000萬港元。兩名被捕的本地男子均是22歲，他們涉嫌兩項「販毒」被捕，案件將於明日（13日）在屯門裁判法院提堂。

警方：海洛英印有「雙獅地球標」 毒品正常產地為東南亞

警方經調查後，發現上述工廈單位於今年1月中起，被其中一名被捕男子租用，至近日才首次運作，成為不法分子的毒品儲存倉。其中一名被捕男子有黑社會背景。警方指，相信今次行動已經阻止一批毒品於農曆新年前流入本地市場。

至於該批懷疑4號海洛英印有「雙獅地球標」標記，毒品的產地通常為東南亞金三角地區，過去市面曾出現仿制品 。警方指，將會調查毒品來源及被捕人士背景。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲，市民切勿鋌而走險販毒。

「雙獅地球牌」以純度極高為名 該毒品曾於電影《門徒》出現

據資料顥示，「雙獅地球牌」為金三角地區出產的知名海洛英品牌，以純度極高為名，於有關毒品的電影《門徒》中亦有出現；早於前年7月，3男子於飲水機藏$360萬「雙獅地球牌」海洛英，他們涉販毒被捕，當時警方亦檢獲3.8公斤懷疑海洛英。同樣前年7月，探員於尖沙咀截查兩名馬來西亞籍男子，於被捕人身上的淨水器發現藏有3.9公斤海洛英，當中亦印有「雙獅地球標」圖案，市值約360萬港元，兩人涉販運危險藥物被捕。