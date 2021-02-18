八旬清潔女工遭扑傷頭　出院後負傷倒垃圾　拒領綜援日做12.5小時

撰文： 邵沛琳 馮國良 最後更新日期： 2021-02-18 13:00

八旬清潔女工遭狂徒用垃圾鏟狂扑，事件引起社會迴響。被扑頭的麥婆婆已屆81歲，出院後今（18日）仍負傷開工，頭部腫如「雞蛋」。她向《香港01》親述事件，原來施襲者為公廁「常客」，疑有精神問題，平時兩人仍會寒喧數句，昨日對方一反常態襲擊她，麥指對方推她落地，「扑到個鏟五馬分屍，當時我就抖唔到氣！」 年逾八旬的她丈夫早逝，與六旬女兒相依為命，兩母女拒絕領取綜援。患有白內障的她日做兩份清潔工作、每天上班逾12.5小時賺取生活費，維持雙老家庭開支。對於兇徒無故襲擊她，麥婆婆選擇原諒，自言勞碌大半生，很多人和事已經學會放下。施襲女子仍然在逃，今早探員到麥婆婆工作的地點調查，暫未有人被捕。

今早（18日）麥婆婆已經重返工作崗位，她向《香港01》記者透露昨日她被兇徒用手推開，更被施襲者用垃圾鏟狂扑。（馮國良攝）

年逾八旬仍不言休 每日打兩份清潔工 日做12.5小時

遇襲的81歲姓麥清潔女工，今早（18日）如常開工。她向《香港01》記者講述身世，指自己勞碌大半生，12歲已踏入社會做保母，輾轉任職醫院清潔工近36年，丈夫20多年前離世，目前與六旬女兒同住。麥退休後仍不言休，找到廁所清潔工一職，目前每日返兩份工、日做近12.5小時，拒絕領取綜援，只盼自力更新賺取生活費。

遭施襲者用垃圾鏟狂扑 麥婆婆：「個鏟五馬分屍！」

回想昨晚事發情況，麥婆婆指當時她在深水埗鴨寮街公廁清潔，「一入門口有兩格廁所，當時畀佢（施襲者）撞爛哂！」當時廁格堆有清潔用品，對方仍然要硬闖進入，麥婆婆遂稱：「等我掃乾淨先畀你啦！」該名女子聽罷便暴跳如雷，更用手推開麥婆婆。

「佢用垃圾鏟扑我，扑到個鏟五馬分屍！」麥婆婆稱，當時施襲者用垃圾鏟狂扑她，對方毫無停手的想法，最後連棍都扑斷，之後兇徒逃去無終。「當時佢推咗我落地下，我就抖唔到氣！」當時目擊事件的東區區議員仇栩欣，立即幫麥婆婆報警。

今早（18日）探員到麥婆婆工作的地點調查。（馮國良攝）

施襲者為公廁「常客」 麥婆婆稱原諒對方

遇襲後，麥婆婆的頭部腫起如「雞蛋」，由救護車送院治理，經檢查後沒有大礙，至今早已重返工作崗位。麥透露，事發後未有通知家人，因為不想他們擔心，她指事件在網上傳開，感謝大眾的關心。她稱今次遇襲事件，純粹是個人事件及與公司無關。

「我唔怪佢，佢痴線架嘛！」麥婆婆稱，該名女兇徒疑居於深水埗，對方差不多每晚都到鴨寮街公廁，有時兩人更會寒喧數句，「佢直情好似鬼上身咁，成日吟吟噚噚、鬧呢樣鬧嗰樣！」麥指，上址不時有精神錯亂人士出沒，因此她都見怪不怪，想不到昨日無故遇襲，「我都睇唔清楚佢（兇徒）個樣，本身我有白內障！」

警方將案件列襲擊 暫未有人被捕

警方指，昨日（17日）下午6時26分，接獲一名姓仇女子報案，指一名81歲女子，在深水埗鴨寮街一洗手間懷疑被一名年約50歲中國籍女子，以手及垃圾鏟襲擊，其後逃去。遇襲的81歲姓麥女子頭及手受傷，清醒送往明愛醫院治理。警方經進一步調查後，將案件列作「普通襲擊」，交由深水埗警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。

警方續指，深水埗警區刑事調查隊第4隊已經接手調查，並正追緝疑犯。至於案件受害人，她在醫院接受治療後已經回家休息。警方明白市民關注，絕不容忍任何暴力罪行，定必以專業態度處理每宗案件，將疑犯繩之於法。

警方呼籲，巿民如目睹案發經過或有任何相關消息，請致電3661-8872與深水埗警區刑事調查隊第四隊聯絡。警方指，涉案疑人為一名年約50歲中國籍女子，肥胖身材，案發時身穿深色短褲和深色短袖上衣。