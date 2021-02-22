破壞溪澗｜惡霸紅字告誡「勿踩網」　寶林邨後山溪澗闢石屎金魚池

撰文： 黎靜珊 蔡正邦 最後更新日期： 2021-02-22 18:58

屯門青山的大石澗被人加建石屎台及種植物，將軍澳寶坑徑溪澗亦出現類似情況，而且更加橫蠻。行山人士目擊男子在寶林邨後山溪澗建石屎台，又用紅漆寫字，初初不以為然，細想下留意到石屎阻擋溪水流動。《香港01》記者到場視察，發現紅漆寫上「請勿踩網 內有金魚 請勿掉石頭」的石壆，金魚池如一潭死水，又有人插香拜神。附近一帶建有涼亭，內藏派對汽球、健身器材，又有相信是為汽球充氣的氦氣罐。街坊無奈道：「公眾地方整到好似個partyroom（派對房間）咁有啲過份。」

寶坑徑是前往小夏威夷瀑布的其中一條路，行山客楊小姐對於寶坑徑溪澗「僭建」見怪不怪。她不時到上址行山，由去年年尾開始，附近搭建物不斷增加，樓梯、紅色箭號、魚池，或者涼亭，是由不同人逐少搭建。楊初時不以為然，坦言不時行山都見很多僭建物，建築者背後動機未必是惡意，可能想令後山更美觀，但細想下留意到石屎阻擋溪水流動，驚嘆「咁大工程」。

《香港01》記者到場視察，發現紅漆寫上「請勿踩網 內有金魚 請勿掉石頭」的石壆，金魚池如一潭死水，又有人插香拜神。附近一帶建有涼亭，內藏派對汽球、健身器材，又有相信是為汽球充氣的氦氣罐。街坊無奈道：「公眾地方整到好似個partyroom（派對房間）咁有啲過份。」

「呢度唔係公眾地方嚟架咩？自然環境嚟架咩？」黃先生認為溪澗疏導山水，如今被石壆堵塞，失去原本功能，而且死水好容易滋生蚊蟲，認為相關政府部門需要處理，還原生態。

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▼▼屯門大叔青大石澗建巨型石屎台▼▼

屯門青山的青大石澗近日懷疑被人加建逾3米長、闊1米、高近半米的石屎台，1名中年漢向行山人士承認並解釋因主潭一帶的石塊凹凸不平難以安坐，於是建出石台，被質疑破壞自然環境。