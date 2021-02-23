奪命工傷｜新年後首日復工墮斃　39歲地盤工遺妻及兩幼女

撰文： 黃廸雯 王譯揚 最後更新日期： 2021-02-23 21:18

39歲洪明偉今早在皇后山公屋地盤工作期間，失足墮下平台傷重身亡，遺下妻子及兩名分別6歲及10歲年幼女兒。遺孀洪太透露，今日為丈夫新年後首日復工，並剛從東涌調來皇后山地盤，首次報到便發生意外。 洪太憶述過往生活點滴，指丈夫鮮有談及公事，但分享兩女事情則十分雀躍，「3個人會喺房入面一齊睇戲，爸爸又會帶佢哋行街。」。她又透露一家四口正輪候公屋， 「之前老公講過派公屋，估計最快係呢到，點知出咗事。」

39歲洪明偉今早在皇后山公屋地盤工作期間，失足墮至平台，當場不治。（洪太提供）

「噚日檢測完今日就有工返佢好開心。」洪太表示，今日為丈夫新年假期後首日復工，才第一次到皇后山地盤上班，豈料發生意外。洪太透露，與丈夫2006年於內地相識，2年後結婚，10年前誕下大女，其後兩人到港定居。洪明偉從事地盤鋁窗工作10多年，月入2萬多元，一直為家庭經濟支柱。

洪太指，丈夫平日較少談論公事，「做咗10幾年，地盤成日調來調去，好少講。」相反，他樂於分享兩女事情。她憶述過往美滿生活，指丈夫非常疼愛兩女，放假時3人常於房間內一起看戲，「爸爸又會帶佢哋行街。」。洪太又透露細女非常喜歡跳舞，「爸爸好鍾意望住佢跳。」。洪太指，大女得悉爸爸死訊後不斷落淚，惟細女仍未懂發生何事，只知爸爸因意外入醫院。

事發後，地盤大判協興建築公司主動聯絡洪太，並商討恩恤金事宜，惟洪太未有留意恩恤金金額，「見到我老公咁，我都呆咗啦。」洪太表示，一家四口與家姑及二伯，目前居於天水圍一單位。夫婦兩人7年前申請輪候公屋，本來丈夫希望抽中新的公屋，包括今次事發的皇后山，「之前老公講過派公屋，估計最快係呢到，點知出咗事。」

如今洪太不願在傷心地憶起傷心事，希望日後可獲派天水圍區，方便上班及兩名女兒上學。她指自己有做餐廳兼職幫補家計，每月收入約2000元，近日亦因疫情而減少工作，「而家我都唔知自己點算，小朋友又咁細個，突然間老公又咁，我未諗到長遠。」

協興工程有限公司表示，今天粉嶺皇后山公屋發展項目，一名姓洪的鋁窗分判商工人工作期間發生意外，不幸身亡，對此深表難過。 協興工程有限公司對工人的家屬致以最深切的慰問，並會積極協助家屬度過難關。 協興工程亦會全力配合有關部門調查意外的原因。

香港房屋委員會則表示，今早地盤承建商發現一名鋁窗分判商工人倒臥一樓簷篷，並即時召喚救護車將傷者送院，其後傷者證實不幸身亡。承建商將會積極向家屬提供協助。勞工處及警方已派員到場調查，事故原因仍在調查中，房屋署會盡力配合警方及勞工處的調查。而今次事件涉及的地盤為房委會於粉嶺皇后山的公營房屋項目其中一個地盤，現正進行上蓋工程，預期於本年下半年完工。