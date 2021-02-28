黑天鵝油麻地出沒　愛協視察無受傷　觀鳥會：非本地野生

撰文： 朱雅霜 最後更新日期： 2021-03-01 11:50

一對黑天鵝本月被發現在油麻地公眾貨物裝卸區出沒，猶如視碼頭為家，愛護動物協會三度前往觀察，指天鵝身體無受傷，每次步近時，牠們隨即跳入水中游走。黑天鵝香港觀鳥會指出，黑天鵝非本地野生動物，相信是從私人飼養中逃脫。

愛協發言人表示，本月11日接獲市民求助，指於油麻地公眾貨物裝卸區發現一對黑天鵝，愛協督察到場後觀察天鵝身體狀況正常，但當步近時天鵝隨即跳入海中游走。其後愛協督察再於2月15日及20日返回上址，再次觀察兩隻黑天鵝，身體狀況正常沒有受傷，步近時天鵝再次游走，由於該兩隻天鵝均無受傷亦未見身體有異，故未有即時展開拯救。從愛協提供的片段可見，兩隻紅嘴黑羽的黑天鵝站在碼頭樓梯，它們體型龐大，不時鳴叫，聲音響亮。

翻查資料，黑天鵝原產地為澳洲，是一種大型水鳥，體重介乎約3.7公至8.7公斤，身長1.1至1.4米，展翅約160至200厘米。香港觀鳥會高級研究經理余日東表示，黑天鵝非本地野生品種，過往動植物公園、彭福公園都曾引入黑天鵝。觀鳥會接獲數宗發現黑天鵝紀錄，例如曾在米埔發現黑天鵝，連同今次被發現的一對黑天鵝，相信均屬私人飼養，惟牠們成功逃走。

余日東指出，黑天鵝的體形比本地大部分雀鳥大，威脅相對較大，但是否會對本地物種造成實際影響，視乎黑天鵝會否在本地野外大量繁殖，與本港物種爭食，加上黑天鵝為長壽鳥，「唔走唔死」威脅會較大，但今次被發現在油麻地公眾貨物裝卸區，該處雀鳥較少，影響不大。不過，他又指，往往外來入侵物種引起關注時，已經太遲，已大量繁殖，難以全數捕捉，加上雀鳥會飛更增加難度，同時署方亦要兼顧動物權益及工作人員的安全，捕捉不易。