秀茂坪邨起火單位曝光　家具燒焦佈滿雜物　街坊：拍晒門都冇人應

撰文： 陳諾希 蔡正邦 最後更新日期： 2021-03-03 12:42

秀茂坪邨秀和樓昨（2日）發生一場奪命火，事發單位今日解封，火警現場曝光。大火過後，單位鐡閘、床架及雜物被燒至嚴重熏黑或毁爛，牆身剝落，現場可見，屋內有大量雜物。街坊陳小姐指，死者何婆婆獨居上址10多年，間中會執拾雜物或紙皮回家。陳小姐昨日走火警時，一度與其他街坊拍何婆婆門，惟單位內已不聞聲息。

單位現場曝光。大火過後，單位鐡閘、床架及雜物被燒至嚴重熏黑或毁爛。（蔡正邦攝）

昨日中午12時許，秀和樓32樓一單位起火，消防出動一喉一煙帽隊救火，進入涉事單位後發現一具屍體。今（3日）記者重返現場，火場單位內嚴重焚黑，走廊亦充斥著強烈燒焦味。

街坊曾拍門 已不聞聲息

街坊陳小姐表示，昨日事發時在家中已聞到強烈異味，未幾保安員前來拍門指需要疏散，其間陳小姐經過何婆婆單位時並未聽到呼救聲，「嗰時唔知係咪已經出咗事。幾個人拍晒門，都冇人應。」陳續指，何婆婆需要以拐杖輔助，惟其家中佈滿雜物，「行都冇位行。」陳認為當時情況驚險，疏散至樓下更聽到爆炸聲，其後玻璃相繼爆裂，散落一地。

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街坊形容，何婆婆雖已八旬，仍然精靈，不時會打招呼並寒暄一番。婆婆獨居上址10多年，其兒子間中前來探望。不過婆婆間中會執拾雜物或紙皮回家，而她兒子已為其清理過一次，但仍有很多雜物，「見佢出入開門都係要打側身。」

仵工舁走死者遺體。（林振華攝）

事發於昨（2日）中午12時許，秀茂坪邨秀和樓一單位起火，有大量濃煙冒出，多人報案。消防員接報到場，出動一喉一煙帽隊救火，進入涉事單位後發現一具屍體。大批居民疏散至地面安全位置。有街坊指起火單位位於32樓，一名獨居婆婆在火警中喪生。據知，死者81歲姓何，人員在場發現一個卡式石油氣罐有爆炸痕跡，正調查是否與火警成因有關。