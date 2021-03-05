「微信女」扮專家氹股民落疊涉款9億元　警方聯證監拘12男女

撰文： 黃偉民 陳浩然 黎靜珊 最後更新日期： 2021-03-05 16:57

警方聯同證券及期貨事務監察委員會（證監會）採取代號「合璧」聯合行動，打擊「唱高散貨」集團。消息指，人員在行動中以洗黑錢或詐騙罪名拘捕7男5女，年齡介乎23至65歲，凍結並檢獲超過港幣9億元資產。 警方毒品調查科財富調查組與證監會舉行聯合記者會，高級警司鄒祥有表示，12名被捕人分別報稱證券公司職員、裝修工人及生意人等，部分人有夫婦、母子、兄弟、證券公司前同事等關係，當中包括犯罪集團主腦或轉移犯罪得益人士。

監管機構對有人利用社交媒體作「唱高散貨」的情況相當關注，早前證監會就相關行為發出新聞稿，先後要求15間經紀行凍結可疑懷疑客戶帳戶。「唱高散貨」手法，即利用社交平台吹捧股票潛質及價格，誤導投資者於高位買入，及後不法集團於高位拋售大量股票，藉此圖利。

消息指，警方與證監會採取聯合行動，最終以洗黑錢或詐騙罪名拘捕12名本地人，分別為7男5女，年齡介乎23至65歲。行動中，證監會聯同警方凍結多個證券及銀行戶口，及檢獲大量現金及貴重財物，合共總值超過港幣9億元，當中牽涉多隻不同股票。

犯罪集團去年開始活躍

警方聯同證券及期貨事務監察委員會（證監會）採取代號「合璧」聯合行動，打擊「唱高散貨」集團。行動昨（4日）一共出動超過160人，突擊搜查全港共27個地方，當中18個是聯合搜查。搜查地點包括山頂、中區、灣仔豪宅，位於港島的證券公司，警方以洗黑錢或詐騙罪名拘捕7男5女，年齡介乎23至65歲，分別報稱證券公司職員、裝修工人及生意人等，部分人有夫婦、母子、兄弟、證券公司前同事等關係，當中包括犯罪集團主腦或轉移犯罪得益人士，凍結並檢獲超過港幣9億元資產，包括8000多萬元款項及900多萬元財物。

警方相信已成功瓦解一個本地龐大的操控證券市場集團，毒品調查科（財富調查）署理高級警司鄒祥有表示收到證監會轉介，調查一個由2018年年底開始運作，去年開始活躍的犯罪集團，他們涉及市場操縱、清洗犯罪得益等行為，利用銀行或股票戶口，在幾個月或一年進行不尋常股票交易或轉帳行動。警方重申洗黑錢是嚴重罪行，可處罰款500萬港元及監禁14年。鄒指出，2020年較2019年上升210宗騙案舉報，但主要來自虛擬貨幣，無保留唱高散貨紀錄。

證監籲苦主勿怕尷尬挺身報案

證監會法規執行部總監湯漢輝指，詐騙集團主要利用低流量、細市值的股票，第一階段收集大量「人頭戶口」吸納股票，利誘家庭主婦或有意搵快錢的人到不同證券行開戶、借出戶口，低位吸納股票再將需求推高。踏入第二散貨階段，詐騙集團透過社交平台、軟件，例如fb、WhatsApp、微信接觸受害人，透過噓寒問暖方式取得信任，最終令受害人聽從其意見買入指定股票。當受害人買入股票後，詐騙集團會要求受害人提供交易詳情的截圖，從而為網上打手與造市集團提供唱高散貨的分紅證據。證監會補充，騙徒多數假扮本地著名股評人、基金經理或投資導師，在群組內發放一些「消息」。

證監會及警方均沒有確實的受害人數字，亦沒有實際受害人的損失數字，原因是案件牽涉眾多受害人，當中仍有不少人尚未報案。證監會行政總裁歐達禮表示，其中一宗案件涉款達600萬元，目前所揭露數字不代表整體數字，相信仍有許多人未舉報，建議受害人主動報案，勿感尷尬或羞於啟齒，應該挺身而出。案件凍結高達9億元款項，證監會指有關金錢可以用作賠償，有可能透過法庭安排交還予受害人，但細節要跟隨法律程序安排。

被問到案件有否與中證監聯手，拘捕內地的犯罪份子。證監會僅表示，不少詐騙個案會涉及跨境元素，但目前不能提及細節，僅指出證監會經常與內地監管當局合作。