大圍村屋塌簷篷　戶主逃過一劫　憂無力支付數十萬元維修費

撰文： 鄧栢良 馮國良 最後更新日期： 2021-03-12 12:44

大圍銅鑼灣山路村屋塌簷篷事故，今（12日）早工程人員到場堪察，現正安排拆卸簷篷及露台。戶主岑女士昨夜到親戚家暫住，她表示昨午出門口僅一至兩分鐘，石屎簷篷即塌下來，「真係險到啊，猶豫吓就食正㗎啦」。她續指，單位並無僭建，尚未知事故原因，屋宇署人員表明工程費用約數十萬，但她沒有購買保險，擔心無力支付高昂的維修費。惟事件中無人受傷，她表示感恩上帝保佑。 屋宇署指據初步視察，事故並未影響村屋未受波及的其他部分，村屋的整體結構沒有明顯危險。

事發於昨日（11日）下午4時許，大圍銅鑼灣山路一間村屋2樓的石屎簷篷突然塌下，壓毀下面的露台，大量石屎及雜物散落一地。露台雖未完全倒塌，但石屎外露，搖搖欲墜。

今早9時許，工程人員在場堪察涉事村屋，惟工程車難以駛入村屋的位置，正計劃安排吊車進行拆卸。由於整幢村屋仍未解封，涉事單位女戶主岑女士昨夜到親戚家暫住，今早即返回現場了解，她表示昨午出門口時，發現有數粒白色紙皮石從高處跌下，「從來都未試過，諗住返嚟先睇睇」，豈知一至兩分鐘內整個石屎簷篷突然塌下，岑女士聽到巨響後，回頭始知自己單位的簷篷整個倒下，「真係險到啊，猶豫吓就食正架啦」。意外中無人受傷，岑女士表示感恩，並指是上帝保佑。

涉事單位的女戶主岑女士今早返回現場。（馮國良攝）

不過後續的維修費卻令岑女士憂心不已，屋宇署人員向她表明拆卸工程的費用要數十萬，惟岑女士並沒有購買保險，坦言難以支付相關維修費，「我驚啊，點算好啊？幾十萬，我邊到搵啊，我要坐監啊。幾十萬對我嚟講係天文數字，無諗過呢啲樓要買保險」。岑女士續指，在上址已居住了30多年，單位並無僭建物、亦無積水，大約十年前曾修葺天台，並進行漏水工程。她直言，維修後將不會重建露台。

屋宇署安排拆除鬆脫部分

屋宇署昨日回覆查詢時表示，下午約4時分別接獲警方及消防處通知，指上址村屋的露台及簷蓬塌下。署方隨即派員前往現場視察，發現該村屋2樓一個面積約 1.2米乘 7.2米的露台、及該露台上方的簷篷塌下，而受影響的1樓露台亦已傾斜。

據初步視察顯示，事故並未影響該村屋未受波及的其他部分，村屋的整體結構沒有明顯危險。 署方已安排政府承建商，今日拆除該村屋受事故引致鬆脫的部分，並會調查事故的原因。為確保公眾安全，該村屋已臨時被圍封，所有住戶亦已暫時遷出。