黑幫男旺角朗豪坊遭圍毆　擄至屯門脫衣搶掠　揭勒索情敵遭報復

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-18 20:10

一名28歲姓劉男子，昨晚（17日）在旺角朗豪坊遭多名大漢圍毆，並被挾持擄走至屯門禁錮2小時才釋放。消息稱，西九龍總區重案組跟進事件，今日在多區進行大搜捕，拘捕多名涉案人士。警方調查後相信事件涉及兩個黑幫成員的爭女糾紛，案中男主角身為14K成員，得悉女友與屯門新義安成員約會時，前往「捉姦」 並拍下對方照片連番勒索，昨晚相約交錢時，卻「中伏」遭十多人痛毆搶掠報復。

消息指，劉男有黑社會14K背景，事件因「爭女」。劉的女友近日與屯門新義安一名成員關係密切，早前二人幽會，劉聞風帶同人馬趕至，發現他們態度親暱，勃然大怒，更強迫對方拍下照片及勒索一萬元，情敵付錢後，劉疑食髓知味，數日後再度勒索對方一萬元，並相約對方昨晚在旺角朗豪坊交收。

情敵疑不甘當「人肉提款機」，「班馬」還擊，逾10名大漢分乘三輛私家車抵朗豪坊對開，下車衝向正在抽煙的劉男，眾目睽睽下對他一輪亂毆並拖至私家車，劉男不斷試圖掙脫仍被推入車廂，強行擄往屯門。情敵照辦煮碗着劉「除剩底褲」，奪去其銀包、手錶、袋等財物，得手後在青山寺徑將他拋出車外。警方接報調查，將案件暫列非法禁錮、暫列傷人及暫列行使虛假文書，案件交由西九龍總區重案組跟進。