珍惜生命｜馬鞍山13歲男生校內墮斃　師生感悲痛　校方為學生輔導

一名13歲中二男學生昨日（18日）於馬鞍山曾璧山中學墮樓，送院後不治。校方表示獲悉噩耗後全校師生極為難過和悲痛，已啟動「危機處理小組」為學生安排特別課堂，全校老師、學生輔導主任、社工及教育心理學家即時為同學提供輔導，協助他們疏導情緒。另外校方已發出家長信，籲家長與學校保持聯絡，並在未來一星期留意情緒受困擾的學生。

據悉，昨午男生與另外兩名同學於操場玩耍，期間疑因行為不當被老師召見。男生被召見後疑感到不開心，於學校高層位置一躍而下，他倒臥操場昏迷、送院後不治。