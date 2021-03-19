珍惜生命｜馬鞍山13歲男生校內墮斃　師生感悲痛　校方為學生輔導

撰文：邵沛琳蔡正邦
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一名13歲中二男學生昨日（18日）於馬鞍山曾璧山中學墮樓，送院後不治。校方表示獲悉噩耗後全校師生極為難過和悲痛，已啟動「危機處理小組」為學生安排特別課堂，全校老師、學生輔導主任、社工及教育心理學家即時為同學提供輔導，協助他們疏導情緒。另外校方已發出家長信，籲家長與學校保持聯絡，並在未來一星期留意情緒受困擾的學生。
據悉，昨午男生與另外兩名同學於操場玩耍，期間疑因行為不當被老師召見。男生被召見後疑感到不開心，於學校高層位置一躍而下，他倒臥操場昏迷、送院後不治。
事發在昨日（18日）下午4時許，警方接報馬鞍山恆光街一中學有一名男學生墮樓，救護員到場將男生送往威爾斯親王醫院搶救，惜送院後證實不治。警員接報到校內調查案件，於現場沒有檢獲遺書。男學生的兩名親友知悉事件後趕赴醫院了解，得知死訊後傷心不已，女親友情緒激動一度需攙扶入內。
教育局發言人指，對事件感到非常難過。局方已即時聯絡有關學校，得悉學校已啟動危機處理小組跟進事件，包括安排學校社工及教育心理學家，為有需要的學生及教職員提供支援及輔導。教育局會繼續與學校保持聯繫，以提供適切的支援。
昨日死者親友到醫院了解事件。（陳浩然攝／資料圖片）
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