觀塘地盤MMA｜金門：4工友打鬥其中2人輕傷　會進行嚴格紀律處分

網上今日（20日）瘋傳兩段影片，可見觀塘綜合發展項目地盤有多名工人初則口角，繼而動武，有人更用金屬板從後施襲，亦有人箍頸扯低工人，一片混亂。據了解，涉事地盤承建商為金門建築，該公司指事發於今早約11時15分，上址工地內有4名工友爭執及打鬥，其他工友協助排解後，涉事工友已迅速和解。



金門續指，兩名工友輕微擦傷，被送往醫務所檢查，但無人需要送院。金門十分關注是次事件，絕不容忍暴力行為，並會對涉事工友進行嚴格紀律處分。此外，金門亦將加強對前線工友的訓示，避免同類事件再次發生。



有4名戴黃色安全帽的工人在地盤天台爆粗互罵，另一名工人一邊旁觀，一邊則扶著一條綠色喉管在落石屎，同場亦一名戴白色安全帽的疑似管工在旁勸交。（網上片段截圖）

網上流傳的片段，其中一條長1分17秒，4名戴黃色安全帽的工人，在地盤天台爆粗互罵，另一名工人一邊旁觀一邊扶著一條綠色喉管，在天台落石屎；同場亦有一名戴白色安全帽的疑似管工在旁勸交，不斷舉手示意雙方冷靜，又不時搭工人膊頭及分隔工人，試圖為事件降溫。

一名身穿黃色背心的工人壓著一名身穿紫色衫的工人在地上，一名工人和一名管工在旁勸止，豈知此時有工人卻擸起一塊金屬板從後擊向穿黃色背心工人的背部。（網上片段截圖）

另一條影片長1分43秒，片段甫開始已見到一名身穿黃色背心的工人，壓著一名身穿紫色衫的工人在地上，雙方糾纏，手部有所動作。一名工人和一名管工在旁勸止，此時卻有工人擸起一塊金屬板，從後襲擊穿黃色背心工人的背部。

另一名工人見狀，又上前用手箍著手持金屬板的工人，將他扯落地上，兩人扭成一團，十分混亂。兩名戴白色安全帽的管工和其他工友試圖制止打鬥，未幾又有多一名管工到場勸交，場面才逐漸受控。其後將所有參與打鬥的工人分隔，雙方又繼續理論，3名管工站在中間分隔兩方及繼續勸交，片段結束。