荃灣西站外男子猝死　休班醫護曾施救　網上發文批港鐵拒借AED機

上周五情人節（14日）當日，港鐵荃灣西站外有人猝死。一名烏克蘭籍男子在車站外暈倒，有休班醫護人員上前為他施心外壓急救，惟借用港鐵站的AED機未能成功；事主最終由到場救護員證實已告不治。該休班醫護事後在網上發文指，一名港鐵職員聲言「唔係港鐵範圍內唔關佢事」；帖主批評：「 港鐵做公共服務，點樣唔關你事？」又質疑為何不在港鐵範圍就不可以借機。《香港01》正向港鐵查詢事件。



烏克蘭籍男子在港鐵荃灣西站外的士站猝逝。（黃學潤攝）

該名休班醫護人員昨日（20日）在網上社交媒體發文，指自己在2月14日於荃灣西站外的士站遇到有人暈倒，他立即上前了解，得悉已經有其他途人報警，遂立即為患者進行CPR（心肺復甦法）。

男途人借AED機無果 引述職員回覆：唔喺港鐵範圍內唔關佢事

他指，當時拜託另一名男途人進入荃灣西站內借用AED機（自動心臟除顫器），惟直至救護車到場，該男途人仍未折返。隨後該男途人返回現場，帖主引述對方稱未能取到AED機的原因：「見到有位職員，同佢講話要AED機，其中一個港鐵職員話唔喺港鐵範圍內唔關佢事」，又指「只係話派個職員上去瞭解咗先」，但該職員並沒有攜帶AED機前往現場。

帖主續道，他一直為男患者進行急救，直至救護車到場即交予救護員。帖主在文中嘆道：「人命嚟...」質疑為何不在港鐵範圍就不可以借機，又指港鐵職員為何不攜帶AED機到場了解情況，直言：「 港鐵做公共服務，點樣唔關你事？」

帖主向港鐵投訴 稱港鐵認同不應猶豫，承諾提高職員警覺性

帖主就事件向港鐵投訴，並獲港鐵回覆指認同事件不應有猶豫，應立即提供AED機。而港鐵又承諾會提高職員警覺性，以及教育職員如何處理突發事件。帖主最終表示：「都盡咗力，問心無愧」。他指公開事件只希望避免同類事件再發生，「救得一個得一個」。

根據帖文，協助的市民曾向港鐵職員求助，並提出借用AED機。（黃學潤攝）

警方回覆《香港01》查詢時指，2月14日下午3時07分接報，一名男子昏迷倒臥在荃灣西站對開大河道近迴旋處位置，救護員接報到場，男子昏迷送往仁濟醫院搶救，惟惜告不治，案件列作「有人暈倒-送院後死亡」處理。據了解，死者62歲，烏克蘭籍，持護照來港。

港鐵官方指：如發生緊急情況，乘客可自行取出使用

記者翻查港鐵官方網頁有關「自動體外心臟除顫器」的頁面，港鐵指為響應消防處推廣AED的使用，讓任何市民能夠更方便和更及時利用AED施行急救，已在全綫車站的大堂及每個月台加設AED，並指如發生緊急情況，乘客可自行取出使用。

而根據港鐵官方網頁的地圖，荃灣西站內分別有3部AED機，當中一部放置於大堂閘外，另外2部分別放於閘內及列車來往屯門及烏溪沙方向的月台上。

港鐵官方網頁地圖，荃灣西站內分別有3部AED機，當中一部放置於大堂閘外，另外2部分別放於閘內、列車來往屯門及烏溪沙方向的月台上。（港鐵網頁截圖）

《香港01》記者今日（21日）到港鐵荃灣西站了解。現場可見，大堂閘外放有一部AED機，市民無須入站亦可取用AED機，職員向記者表示它沒有上鎖，「一拉就可以攞出嚟用」。《香港01》亦正向港鐵查詢今次事件。

荃灣西站其中一部AED機放在大堂閘外位置。（黃學潤攝）