91歲婆婆揭穿保釋金騙局　保$20萬兼報警拉人　26歲男騙徒囚42月

一名案發時年齡為26歲的男子，涉及「猜猜我是誰」騙案，意圖向一名91歲老婦騙取20萬元「保釋金」，但老婦醒目揭發騙徒真面目並報警拉人。涉案男子今日（21日）在區域法院被裁定一項「串謀詐騙罪」罪名成立，被判處監禁42個月。



據了解，法庭以監禁48個月作為量刑起點，經審視後加刑三分之一至64個月，經考慮其他因素後，最終被判處被告監禁42個月。



男子在區域法院被裁定一項「串謀詐騙罪」罪名成立。（資料圖片 / 江麗盈攝）

案情指，警方在2023年12月1日接獲一名當時91歲的女子報案，指接獲懷疑騙徒來電，對方聲稱是其家人，訛稱被捕，需要20萬元保釋金，並相約事主到其住所交收款項。事主懷疑受騙，向家人澄清事實後，報警求助。警方接報後隨即派員到事主住所一帶埋伏，並於被捕人現身向事主收取金錢時將其拘捕。

屯門警區刑事部人員經深入調查後，2023年12月起訴該男名子一項「串謀詐騙」罪，案件今日（21日）在區域法院提堂，該名男子被裁定罪成。警方根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條，就判刑向法庭申請加重刑罰。法庭經審視後，該名男子被加重刑罰三分之一，經考慮其他因素後，最後男子被判處監禁42個月。

屯門警區刑事部人員經深入調查後，2023年12月起訴該男名子一項「串謀詐騙」罪。（資料圖片）

警方表示，近年涉及同類型案件的被捕人數有上升趨勢，警方會就相關案件與律政司研究，向法庭申請加刑，以增加阻嚇力。