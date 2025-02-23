警新蒲崗搗工廈毒品倉檢$1300萬大麻花　34歲男廚師逃走事敗就擒

警方昨日（22日）於新蒲崗一工廈內破獲毒品儲存倉，起獲50公斤、市值約1,300萬元大麻花。行動中，一名步出單位的男子一度反抗逃走，最終被及時制服。他將被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於明早（24日）在觀塘裁判法院提堂。



警方於新蒲崗一工廈搗破毒品倉，起獲1,300萬元大麻花，並拘捕一名男子。（戴慧豐攝）

毒品調查科行動組高級督察梁駿軒稱，警方經深入調查後，相信販毒集團利用新蒲崗一個工業大廈單位，作為毒品儲存倉庫。昨日傍晚，人員截查一名從單位步出的男子，他作出反抗並試圖逃走，最終被制服。

人員於該名男子手持的環保袋內，搜獲3包約1.5公斤的大麻花；再於涉案單位起獲97包、重約48.5公斤的大麻花，隨即將其拘捕。梁駿軒續指，警方相信有人被販毒集團招聘及利誘，鋌而走險接受集團指使，接收毒品、管理及營運毒品倉。

警方於新蒲崗一工廈搗破毒品倉，起獲1,300萬元大麻花，並拘捕一名男子。（戴慧豐攝）

被捕男子姓盧（34歲），報稱任職廚師，他正被扣留調查，稍後將會被暫控「販運危險藥物罪，案件將於明早（24日）在觀塘裁判法院提堂。

警方提醒市民，販毒除要負上刑責外，亦會令前途盡毀，斷送光陰。販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。