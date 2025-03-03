荃灣偷綠van撞車｜消息：村民查天眼認出身份　4少年自首最細14歲

今早（3日）荃灣一輛專線小巴，被發現在川龍村一條單線雙程馬路墮坑。負責人感可疑查看行車記錄儀，揭發兩名青少年登上小巴直駛數十米後，失事撞壆落坑，之後與兩名負責把風的同黨落荒而逃。據了解，4名涉案少年（14至17歲），今午自行到荃灣警署自首後被拘捕。



消息指，4名被捕少年，其中1人14歲、2人16歲，均為學生；剩餘一名17歲少年，則報稱任職侍應。據悉，其中一名涉案少年的母親在川龍工作，今早4人結伴到其工作地點遊玩，有人登上小巴駕駛，最後肇禍墮坑。及後，有川龍村民在閉路電視中，認出其中一名少年身份，遂通知其母親，最後4人到警署自首。



荃灣川龍村有小巴疑被偷走，「司機」駕駛後撞壆落坑，棄車逃去（小巴負責人提供）

警方於今早10時55分，接獲一名姓姓鄧（52歲）小巴女車主報案，指一名姓朱（47歲）男司機昨晚將車泊於川龍村，直至今早她收到川龍村村民稱小巴阻街。鄧婦到場發現小巴墮坑，翻查車cam片段後，發現兩名年輕男子曾擅自駕駛其小巴駛前數十米肇禍，然後往荃錦公路方向逃去。據了解，朱男昨晚泊車後，沒有鎖上小巴，將車匙留在裡面後離去。

涉事小巴的車頭行車記錄儀拍攝到可疑青年駕車時，一名黑衣同黨在前方拍攝。（小巴負責人曾小姐提供）

網上流傳的車cam片段可見，今早9時35分，有兩人登上小巴，然後撻車開動駕駛。同黨駕駛小巴期間，一名黑衣青年在小巴正前方拍攝，另一名白衣青年則從旁觀察。小巴愈行愈快，黑衣青年急步向路邊走避。小巴向前「蛇行」數十米，隨即落坑。「司機」褪車試圖救車不果，兩名黑白衫青年立即跑離現場，車上同黨隨後亦離開。

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據小巴負責人稱，外勞司機昨晚將車泊在川龍村一條單線雙程的路邊後收工。今早有途經車輛發現，小巴在昨晚停泊位置前數十米，撞向左邊去水渠，阻礙交通，於是通知負責人，並協助揸走小巴。(小巴負責人提供)