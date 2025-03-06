1歲BB遭灼傷脫皮｜醫生﹕傷後48小時甚關鍵　植皮並非理想做法

沙田一名1歲男嬰遭熱水灼傷，父親網上發文指其右手及半身嚴重灼傷及甩皮，質疑是菲傭受責備後報復，警方接報調查後拘捕該名43歲菲傭，並暫控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪。從男嬰父親上載傷勢照片可見，男嬰的右手大面積脫皮，露出紅肉，父親於帖文中指「醫生話可能要植皮」，較早前回應《香港01》查詢時亦提及傷勢「接近三級燒傷」。



整形外科醫生彭志宏指出，二級燒傷已相當嚴重，有機會需要植皮，但此做法並不理想，因要從嬰兒身上另一處取皮膚，等同於由一處傷口變成兩處，好像「件衫穿多咗個窿」。因此，傷後48小時的護理尤為重要，必須避免受感染發炎，加深傷勢。若醫生觀察其傷口未來一至兩周自癒進度理想，則不用植皮。



事主上載兒子受傷的圖片，可見其子右手大面積紅腫及甩皮，他指兒子傷勢嚴重，接近三級燒傷。

網民Sam本周二（4日）在Facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發文，指本周一（3日）早上，因發現女傭在家中清潔時偷懶，質問下女傭疑講大話辯解，於是責備對方幾句。其後女傭抱着Sam剛滿一歲的兒子到廚房查看煮粥的情況，未幾Sam則聽到兒子大哭，其妻子連忙趕去廚房了解，但見到女傭抱着兒子到廁所沖水，當時兒子的手已經甩皮。Sam見狀即時報案求助，救護員到場剪開其兒子衣服時，見到他半身已經甩皮，嚴重灼傷，其後獲送院治理。Sam引述醫生說法指，兒子有可能需要植皮。

Sam又上載兒子受傷的圖片，可見其子右手大面積紅腫及甩皮。他在文中直言想解僱女傭，又指對方涉嚴重疏忽照顧兒童，甚至有理由相信女傭因受到責備而報復在其兒子身上。帖文引起不少網民關注，更建議事主盡快報警處理。

《香港01》今午聯絡到事主，他表示已就事件報警，現時已進入司法程序，故不便再交代詳細過程，但坦言兒子傷勢嚴重，接近三級燒傷，他自言相當心痛。

網民Sam在Facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發文講述事件經過。

整形外科醫生彭志宏指，被熱水灼傷所導致的傷勢嚴重程度，要視乎三個因素﹕熱水溫度、接觸時長、皮膚厚薄。若傷者為嬰兒，皮膚相對較薄，傷勢有機會較嚴重。

他提醒，遭灼傷後應盡快送醫治理，不應胡亂塗藥，「陳年藥膏可能會污糟、有細菌」，導致傷勢惡化。受傷後的48小時，要小心護理傷口，避免接觸骯髒物品，留意會否有發炎等情況。傷口起初會有體液滲出，醫生會使用油布及紗布覆蓋傷口，若自癒進度良好，48小時後傷口會變乾，不再有體液流出，屆時醫生會再按照傷口狀況，決定採用何種物料包覆傷處。

以「二級燒傷」的程度而言，彭志宏形容傷口頗深，確有機會需要植皮，但他指植皮並非理想做法，因要從身體另一處取皮膚，「好似件衫多咗個窿咁」。因此，醫生大多會持續觀察傷口康復進度，若傷後一至兩周內仍未見好轉，才會考慮植皮。

至於日後會否留有疤痕，他指傷後48小時內已能初步觀察得到，但可能需要數個月至一年才知道疤痕深淺，有機會完全不察覺疤痕，亦可能傷口皮膚顏色與正常皮膚不一致，亦可能會有凹凸不平的情況發生。

整形外科專科醫生彭志宏。 (梁鵬威攝/資料圖片)

警方表示，昨日（5日）接獲一名女子報案，指發現其一歲兒子的手部及身體被燙傷，懷疑曾被人不恰當對待。

人員接報到場，同日在馬鞍山拘捕一名43歲外籍女子，她被扣留調查，其後被暫控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，案件將於明日（7日）上午在沙田裁判法院提堂。案件交由沙田警區刑事調查隊第六隊繼續跟進。

該名男童清醒被送往威爾斯親王醫院治理，其後已出院。